30.09.2023, 17:05 44461
Инцидент в мечети Шелека: ударившего ребенка имама уволили
Фото: кадр видео
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Конаев. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В мечети "Хидаят" в селе Шелек Алматинской области на видео попал скандальный инцидент - во время намаза имам ударил 4-летнего ребенка.
Как сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана, после инцидента состоялась встреча с участие администрации Енбекшиказахского района, жителей села Шилек, родителей ребенка и работников мечети.
Имам извинился перед семьей ребенка. Семья приняла извинения. Однако в ДУМК решили его уволили и пообещали в дальнейшем проводить соответствующую разъяснительную работу с другими имамами.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана потребовал ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних.
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30.09.2023, 09:36 64191
В Актобе женщина оставила новорожденного ребенка в чайхане
Фото: пресс-служба МВД РК
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Актобе. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 29 сентября на пульт "102" центра оперативного управления полиции поступило сообщение о том, что в чайхане в районе Центрального рынка найден новорожденный ребенок, сообщает пресс-служба МВД РК.
В 10.00 девушка оставила сотруднику чайханы, 44-летней женщине, трехнедельную девочку. Она попросила присмотреть за ребенком несколько минут пока она сходит к знакомой за деньгами. Прождав до вечера, женщина позвонила в полицию.
Полицейские доставили ребенка в отдел и вызвали бригаду скорой медицинской бригады. По словам медиков, состояние ребенка стабильное. Девочку доставили в дом малютки.
Проводятся оперативные мероприятия по розыску женщины, оставившей ребенка.
В апреле в Уральске в мусорном баке обнаружили завернутого в пакет новорожденного мальчика.
29.09.2023, 20:15 92981
В Казахстане за 10 лет возросла численность детей с инвалидностью
Количество ЛСИ увеличивается медленнее прироста совокупного населения страны, заявили в Минтруда
Фото: scoopnest.com
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Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за последнее десятилетие численность людей с особыми потребностями возросла на 14%, детей с инвалидностью - на 49%, при этом совокупное население страны выросло на 15%, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
Количество ЛСИ увеличивается медленнее прироста совокупного населения страны, однако детей - в три раза быстрее, что свидетельствует о необходимости усиления мер, направленных на профилактику инвалидизации детского населения", - подчеркнула министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.
В разрезе нозологий среди взрослых отмечается рост болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний. Среди детей первое место занимают врожденные пороки развития, что подчеркивает необходимость предоставления им качественной медицинской помощи в раннем возрасте.
Министр добавила, что почти три четверти ЛСИ имеют 2-ю и 3-ю группы инвалидности, то есть большая часть из них потенциально трудоспособна и может внести весомый вклад в экономическое развитие страны.
Вопрос, требующий принятия кардинальных мер, - это трудоустройство лиц с инвалидностью. Доля занятых ЛСИ в трудоспособном возрасте составляет всего 27,8%. Этот показатель свидетельствует о наличии барьеров, мешающих их полной трудовой интеграции, и подчеркивает важность внедрения новых механизмов трудоустройства и профессиональной реализации ЛСИ", - сообщила Светлана Жакупова.
Глава ведомства отметила, что вовлеченность в профессиональное образование среди ЛСИ в два раза ниже, чем у остального населения. Данный факт свидетельствует о необходимости улучшения доступа ЛСИ к образовательным ресурсам. Это касается как разработки специальных образовательных программ, так и обеспечения доступности инфраструктуры.
Министр подчеркнула, что обеспечение "безбарьерной" среды является одним из ключевых факторов для полноценной интеграции ЛСИ.
Ранее президент Казахстана акцентировал внимание на решении проблем людей с инвалидностью.
29.09.2023, 12:51 111716
Рабочая группа проконтролировала исполнение рекомендаций по итогам проверки "Озенмунайгаза"
В настоящее время "КазМунайГаз" совместно с "Озенмунайгазом" ведут активную совместную работу по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки
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Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Рабочая группа АО НК "КазМунайГаз" под руководством заместителя председателя правления компании Даулетжана Хасанова, которая ранее проверяла АО "Озенмунайгаз", выехала в ОМГ для контрольной ревизии исполнения рекомендаций КМГ по итогам проверки, сообщает пресс-служба КМГ.
В первую очередь КМГ нацелен на реальное совершенствование бизнес-процессов, соблюдение дисциплины, достижение эффективности производства и улучшение социальных условий работников "Озенмунайгаза". В этой связи проверки, прошедшие в три этапа с 19 апреля по 8 августа, были сосредоточены на трех направлениях. Это финансово-хозяйственная деятельность ОМГ, работа подрядных организаций и подземный ремонт скважин.
В рамках проверки ФХД выявлено 160 нарушений, в том числе 118 в области экономики и финансов, закупок, управления человеческими ресурсами, управления рисками, производства, внутренних коммуникаций, охраны окружающей среды и труда, управления подрядными организациями. По состоянию на сегодняшний день по 37 нарушениям приняты меры дисциплинарного характера в отношении работников "Озенмунайгаза" и подрядных компаний. По 20 нарушениям ведется дополнительное изучение, по итогам которого возможно рассмотрение вопроса о применении дисциплинарных мер.
Кроме того, по 10 выявленным фактам в ОМГ проводятся служебные расследования.
29 подрядных организаций ОМГ проверены на предмет соблюдения трудового законодательства, требуемых условий труда и санитарно-бытовых условий, производственной безопасности, качества медицинского обслуживания. Особое внимание уделено эффективным коммуникациям между руководством компании и ее сотрудниками (встречи с трудовыми коллективами, прием работников по личным вопросам и рассмотрение обращений персонала).
На текущий момент подрядные компании ОМГ принимают меры по устранению 448 выявленных нарушений.
Выявлены системные проблемы в организации и планировании работ по подземному ремонту скважин (ПРС). Для их решения в ОМГ, в частности, запущен пилотный проект в цехе добычи нефти и газа № 9, который нацелен на улучшение организации и планирования работ по ПРС путем разделения функционала между ответственными за сам процесс и за механизированный фонд скважин, устранение недостатков технологического процесса с учетом всех возможных дополнительных операций, а также несоответствий, связанных с применением различных норм времени работ.
В настоящее время "КазМунайГаз" совместно с "Озенмунайгазом" ведут активную совместную работу по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки. В частности, ОМГ приступил к реализации пакета мер и планов мероприятий на 2023-2028 годы. Предпринимаются шаги по обновлению нефтепромыслового оборудования и улучшению социально-бытовых условий работников.
Ранее в "КазМунайГазе" рассказали о финансовом положении "Озенмунайгаза".
Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане. Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск.
Вечером 11 апреля протестующих задержали. Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице. Позже бывшие работники "БерАли Мангистау Company" были освобождены и выехали поездом в Жанаозен.
Между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле. Во время переговоров в АО "НК "КазМунайГаз" экс-сотрудникам "БерАли" отказали в трудоустройстве в штат АО "Озенмунайгаз".
19 апреля о ходе переговоров с уволенными нефтяниками рассказали в правительстве.
20 апреля в Жанаозене к работе приступила специальная группа в количестве 33 различных специалистов во главе с заместителем председателя правления национальной компании АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым для анализа деятельности нефтедобывающих предприятий города.
22 апреля стало известно, что должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах.
26 июня Департаментом АФМ по Мангистауской области задержан бывший заместитель генерального директора АО "Озенмунайгаз".
29.09.2023, 10:31 116781
В Экибастузе лжетеррорист получил три года тюрьмы
Фото: Depositphotos
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Экибастуз. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ранее привлекавшийся к ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма мужчина повторно сделал звонок о заложенной бомбе. Его осудили на три года лишения свободы, сообщает Polisia.kz.
Первое преступление он совершил в мае 2019 года. Тогда мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Однако горожанин, находясь на учете службы пробации, допустил нарушение порядка и условия отбывания наказания. В результате суд вынес постановление о замене наказания в виде ограничение свободы на лишение свободы. 1 год 26 дней - свой неотбытый срок житель Экибастуза провел в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - проинформировали в МВД.
После освобождения мужчина снова совершил аналогичное преступление. В декабре прошлого года, позвонив в полицию, он сообщил, что в здании акимата заложена бомба.
Взрывотехниками каких-либо подозрительных и взрывных устройств в здании обнаружено не было. В результате проведения комплекса необходимых мероприятий лжетеррорист был задержан. Он признался в содеянном и сообщил, что позвонил после ссоры с родственниками", - отметили в департаменте полиции Павлодарской области.
Дело "телефонного террориста" было рассмотрено в городском суде. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Помимо этого осужденный должен оплатить государственным органам материальный ущерб в сумме свыше 200 тысяч тенге и судебные издержки.
Напомним, по статье 273 УК за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.
Как сообщалось ранее, в Казахстане увеличилось количество лжетеррористов.
28.09.2023, 14:28 157071
Алматинцы обеспокоены судьбой стадиона в первом микрорайоне города
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Алматы. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Инициативная группа жителей обратилась в редакцию Kazakhstan Today с просьбой обратить внимание на их обращение к президенту страны с призывом сохранить общественный стадион в первом микрорайоне Алматы.
По словам местных жителей, это единственный большой общественный стадион в микрорайоне, где жители могут в любое время заниматься самостоятельно физической культурой.
Однако чиновники решили отнять стадион, вместо сносимого стадиона с зеленым натуральным травяным покрытием соорудят мини-площадки, покрытые резиной, и, конечно, доступа у людей к территории уже не будет", - рассказали местные жители.
В обращении к главе государства отмечается, что будет нанесен ущерб не только спортобъекту, но и экологии.
Искусственные покрытия - резина и плитка будут максимально нагреваться, создавая невыносимые условия для окружающей среды, здоровья жителей и учащихся. Затраты на кондиционирование и энергопотребление возрастут многократно", - обеспокоены горожане.
Снос стадиона, уточняют они, осуществляют по нацпроекту "Комфортная школа". Рядом со стадионом снесли школу № 97, чтобы построить другое здание.
На сегодняшний день, рассказали активисты, стадион незаконно огорожен, вырублены многолетние тенистые вязы по периметру. Жители лишены права на самостоятельные беспрепятственные занятия физической культурой и оздоровление.
Так как эти проекты нацпроекта намерены сделать типовыми, вероятно, таким образом хотят легализовать все ранее допущенные нарушения в городе по застройке и сокращению стадионов", - сказано в обращении.
Активисты сетуют, что в последние 10 лет в городе массово отбирают общественные стадионы вблизи школ и колледжей под застройку, возводя детские сады, пристройки к школам, под частную аренду по ГЧП.
Жители лишаются права на самостоятельные занятие физкультурой и оздоровление, не говоря об учениках учебных заведений. Вместе с тем страдает и экология, сокращается площади озеленения, вырубаются деревья, сносится травяное покрытие", - заключили неравнодушные алматинцы.
28.09.2023, 11:15 162386
Как будут решать проблему с нехваткой воды в Медеуском районе, рассказал Досаев
В Медеуском районе Алматы построят новые источники воды до конца года
Фото: Depositphotos
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Алматы. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с жителями Медеуского района аким города Алматы Ерболат Досаев рассказал, как будут решать проблему с нехваткой воды в районе, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Для обеспечения стабильным водоснабжением жителей микрорайонов Каменское плато, Кольсай, Музтау, а также микрорайоне Юбилейный по поручению акима Алматы Ерболата Досаева в настоящее время ведется строительство 2 новых источников, 4 скважин и накопителей воды. Завершение СМР запланировано до конца декабря. Реализация проекта позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением свыше 20 тысяч жителей микрорайонов Каменское плато, Кольсай, Музтау и Юбилейный, - проинформировали в пресс-службе.
Также в апреле начато строительство водопроводных и канализационных сетей общей протяженностью 46 километров.
Отмечается, что завершение работ в микрорайонах Кольсай, Кенсай и по улице Халиуллина запланировано на ноябрь.
В микрорайоне Компот мы работы начали в июле, по улицам Нурмагамбетова, Баглановой, Орманова и части улицы Бигельдинова. Работы завершатся в текущем году. Мы сделаем дорожное покрытие первого уровня. Полностью дороги восстановим весной следующего года", - отметил Ерболат Досаев.
По его словам, по остальным улицам работы завершатся в июле 2024 года.
Глава города добавил, что в микрорайоне Алатау и в районе Малой станицы выход экспертизы по строительству сетей водоснабжения и канализации ожидается в декабре.
Напомним, этим лето в связи с осадками на источниках водоснабжения повысился уровень мутности исходной воды, в результате временно приостановлен водозабор. Это привело к ограничению в подаче воды в южную часть Медеуского района Алматы.
27.09.2023, 20:43 197006
Аэропорт Уральска два дня не будет принимать самолеты
Аэродром закроют в связи с ремонтом покрытия рулежной дорожки
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Уральск. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Уральска проведут ремонт покрытия рулежной дорожки. Поэтому его закроют для приема и выпуска воздушных судов, сообщает портал "Мой город".
Аэродром закроют с 2.00 8 октября до 5.00 10 октября. 12 октября в резервный день - с 1.30 до 17.00. Это вынужденная мера, направленная на обеспечение безопасности эксплуатации воздушных судов и обслуживания пассажиров.
В пресс-службе добавили, что сроки ремонта определены с учетом благоприятных погодных условий и снижения количества самолетовылетов.
Ранее сообщалось, что немецкая компания намерена инвестировать $500 млн в создание мультимодального хаба в аэропорту Актобе.
27.09.2023, 15:51 172501
Заявление депутата об Алие Назарбаевой и "Операторе РОП" прокомментировали в Генпрокуратуре
Письма от депутатов относительно проверки данных по делу "Оператора РОП" в Генпрокуратуру не поступало
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Асет Чиндалиев сообщил, что письмо от депутатов AMANAT по поводу проверки показаний свидетелей по делу "Оператора РОП" не поступало.
Если есть какие-то составы преступления, если есть какая-то информация, решение об уголовном преследовании должны принимать соответствующие госорганы, осуществляющие уголовное преследование. У нас несколько таких органов: есть Антикоррупционная служба, есть служба экономических расследований, МВД. Если поступит информация и есть какие-то доказательства, то они должны принимать решения. Пока я такой информацией не обладаю", - сказал Чиндалиев.
Напомним, что депутат мажилиса Ерлан Саиров заявил, что свидетели указали, что конечным бенефициаром "Оператора РОП" является Алия Назарбаева, "но ни суд, ни представители Генпрокуратуры не обратили внимания на мотивы этих граждан в ходе процесса".
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?