Ужесточить наказание за насилие в отношении детей поручил Токаев
Он также поручил внедрить новую накопительную систему "Келешек" для детей от пяти лет для накопления стартового образовательного капитала от государства
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Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана потребовал ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних, сообщает Акорда.
Он также поручил уделить особое внимание вопросам безопасности дорожной инфраструктуры, зданий, одежды, продуктов питания для детей.
Важно также психическое здоровье подрастающего поколения. Требуется институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга", - подчеркнул президент.
Он добавил, что неотъемлемым правом каждого ребенка является право на получение качественного школьного образования.
Слово "качественное" здесь ключевое. Поэтому необходимо последовательно улучшать качество образования, повышать компетенции педагогов", - уточнил президент.
Для обеспечения равенства в получении образования, по словам Токаева, следует повышать скорость интернета, обеспечить бесплатный доступ к цифровым образовательным ресурсам и трансформировать образовательную систему с учетом потребностей рынка труда.
Ряд отраслей национальной экономики испытывает кадровый голод, особенно по техническим и рабочим специальностям. Поэтому предстоит предметно заняться соответствующим образованием. Учебные заведения должны выстраивать долгосрочные партнерские отношения с потенциальными работодателями. Необходимы гибкие механизмы финансирования в зависимости от приоритетов экономики, специфики регионов и отрасли. Демографический рост в нашей стране повышает спрос на образование", - подчеркнул глава государства.
Он поручил внедрить единую добровольную накопительную систему "Келешек", которая охватит детей с пяти лет.
Программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход. Данные накопления вкупе со средствами, сформированными в рамках проекта "Национальный фонд - детям", позволят им получить качественное образование", - резюмировал президент.
Напомним, в прошлогоднем послании президент поручил реализовать проект "Нацфонд - детям". Согласно ему с 2024 года планируется отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. Прогнозируемая сумма накоплений может составить порядка 3500 долларов.
Соответствующий указ Токаев подписал в июле этого года.
В феврале вице-министр финансов Даурен Темирбеков рассказал, как будет работать проект "Нацфонд - детям".