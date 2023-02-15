В Минфине рассказали, как будет работать проект "Нацфонд - детям"

Запуск программы планируется с 1 января 2024 года, а выработанные поправки планируется принять до конца 2023 года

Фото: Минфин РК

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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - О выработанных подходах по запуску проекта "Национальный фонд - детям" рассказал сегодня в сенате вице-министр финансов Даурен Темирбеков.





По словам Темирбекова, начиная с 2024 года планируется отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей.





Для реализации данной инициативы рассматривается открытие персональных накопительных счетов в долларах США всем детям до 18 лет. Начисление 50% инвестиционного дохода на счета будет осуществляться ежегодно", - рассказал вице-министр.





Запуск программы планируется с 1 января 2024 года, а данные поправки планируется принять до конца 2023 года.





Национальным банком будет производиться расчет 50% инвестиционного дохода с учетом средней доходности Нацфонда за предыдущие годы. Фактически до 18 лет деньги остаются в Нацфонде и инвестируются в финансовые инструменты", - рассказал вице-министр.





Таким образом, по достижении ребенком 18 лет прогнозируемая сумма накоплений может составить порядка 3500 долларов.





При рождении ребенка счета будут открываться автоматически на основании базы данных физических лиц Министерства юстиции. Ежегодно 1 января будет производиться условное начисление средств на счета до достижения 18 лет. Для целевого использования средств предлагается определить уполномоченных операторов - АО "Отбасы банк", АО "Финансовый центр", банки второго уровня, с которыми будет взаимодействовать ЕНПФ. Средствами, накопленными на счете, можно будет воспользоваться только при наступлении 18 лет", - сообщил Темирбеков.





Он добавил, что средства счетов предлагается освободить от налогообложения, а также напомнил, что участниками проекта будут только дети, являющиеся гражданами Республики Казахстан. Если ребенок до 18 лет уезжает из страны и меняет гражданство, то право требования на выплаты утрачивается, а средства перераспределяются между всеми детьми. Если ребенок до 18 лет покидает страну, но не меняет гражданство, право на выплаты сохраняется за ним.





При достижении 18 лет средства будут являться собственностью ребенка, который должен самостоятельно решать, как использовать средства - на образование или приобретение жилья. Подтверждение целевого назначения предлагается на основании представления в уполномоченные операторы договора на получение образовательных услуг или договора о приобретении жилья. При этом планируется не ограничивать использование средств на оплату обучения в зарубежном учебном заведении. В свою очередь использование средств для приобретения жилья будет разрешено только на территории Казахстана. Ограничения по перепродаже жилья, приобретенного на эти средства, не предполагаются", - пояснил Темирбеков.





После достижения 18 лет средства сохраняются на счете ребенка в течение 5-10 лет. Если они не будут востребованы, то их предлагается перевести на пенсионный счет. Также предусмотрена возможность передачи накопленных средств по наследству.





В случае недееспособности ребенка право на использование средств предоставляется его родителям или опекунам.