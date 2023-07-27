Указ о начислении казахстанским детям денег из Нацфонда подписал Токаев

Запуск программы планируется с 1 января 2024 года

Фото: Минфин РК

Рассказать друзьям

Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Указ, обязывающий Национальный фонд РК начислять часть средств казахстанским детям, подписал президент Касым-Жомарт Токаев.





Доверительное управление активами НФРК будет осуществлять Нацбанк РК. Оказывать содействие и вырабатывать рекомендации президенту РК по вопросам использования НФРК - совет по управлению Национальным фондом.





В феврале вице-министр финансов Даурен Темирбеков рассказал , как будет работать проект "Нацфонд - детям".





По его словам, начиная с 2024 года планируется отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей.





Для реализации данной инициативы рассматривается открытие персональных накопительных счетов в долларах США всем детям до 18 лет. Начисление 50% инвестиционного дохода на счета будет осуществляться ежегодно", - рассказал вице-министр.





Запуск программы планируется с 1 января 2024 года.





Национальным банком будет производиться расчет 50% инвестиционного дохода с учетом средней доходности Нацфонда за предыдущие годы. Фактически до 18 лет деньги остаются в Нацфонде и инвестируются в финансовые инструменты", - рассказал вице-министр.





Таким образом, по достижении ребенком 18 лет прогнозируемая сумма накоплений может составить порядка 3500 долларов.





При рождении ребенка счета будут открываться автоматически на основании базы данных физических лиц Министерства юстиции.





Ежегодно 1 января будет производиться условное начисление средств на счета до достижения 18 лет.





Темирбеков добавил, что средства счетов предлагается освободить от налогообложения, а также напомнил, что участниками проекта будут только дети, являющиеся гражданами Республики Казахстан.





Если ребенок до 18 лет уезжает из страны и меняет гражданство, то право требования на выплаты утрачивается, а средства перераспределяются между всеми детьми.





Если ребенок до 18 лет покидает страну, но не меняет гражданство, право на выплаты сохраняется за ним.



