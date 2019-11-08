Инвестор отказался от доверительного управления "Атырау Су Арнасы" после аудита

Атырау. 7 ноября. Kazakhstan Today - Инвестор отказался от доверительного управления предприятием "Атырау Су Арнасы" после финансово-технического аудита, передает Kazakhstan Today.

Как напомнили в пресс-службе КГП " Атырау Су Арнасы ", в сентябре этого года на электронном портале "ГосРеестр" было опубликовано объявление о передаче этого госпредприятия в доверительное управление. По итогам тендера было выбрано ТОО "Диар и компания", которое согласилось в качестве доверительного управляющего инвестировать собственные средства в "Атырау Су Арнасы" для модернизации предприятия и внедрения передовых технологий, пишет ATPress.kz

Но по итогам финансово-технического аудита инвестор решил отказаться от участия в доверительном управлении предприятием КГП "Атырау Су Арнасы", - говорится в заявлении госпредприятия.

При этом указывается, что в принятии такого решения существенную роль сыграли недавние экологические штрафы к "Атырау Су Арнасы". В частности, штраф в размере 30 млрд тенге, наложенный департаментом экологии; штраф в размере 133 млн тенге, наложенный департаментом экологии за несоблюдение экологического законодательства (по КОС); притязания ТОО "Луговской конный завод" о возмещении убытков в размере 1 млрд 499 млн 214 тыс. 231 тенге; притязания РГКП "Урало-Атырауский осетровый рыболовный завод" о возмещении убытков в размере 429 млн 438 тыс. 540 тенге; притязания РГП "Атырауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира" о возмещении убытков в размере 13 млн 924 тыс. 012 тенге.

Данные проблемы, по мнению инвестора, не смогут в полной мере реализовать намерения и планы по развитию предприятия КГП "Атырау Су Арнасы", - отмечается в заявлении.

При этом уточняется, что КГП "Атырау Су Арнасы" работает в штатном режиме.

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