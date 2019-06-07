Причиной гибели рыбы в Урале стал сброс в реку воды с повышенным содержанием хлора - МВД

Министерство внутренних дел Казахстана сообщило об окончании досудебного расследования по факту гибели рыбы в реке Урал.
Причиной гибели рыбы стал сброс в реку Урал вод КГП "Атырау Су Арнасы" с повышенным содержанием хлора. В настоящее время директор, его заместитель и начальник водоочистной станции КГП "Атырау Су Арнасы" признаны подозреваемыми по статьям УК РК "Загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение особо крупного ущерба окружающей среде" и "Уничтожение чужого имущества, причинившее особо крупный ущерб". Также в отношении руководителя предприятия дополнительно зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Халатность", - сообщили в пресс-службе МВД.
Как показала экспертиза, на окружающую среду произошло негативное воздействие из-за сброса вод с повышенным количеством хлора. Уголовное дело будет направлено в суд.
Напомним, ранее сообщалось, что Атырауская теплоэлектроцентраль признала вину в массовой гибели рыбы в Урале. Об этом рассказал начальник отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области Серик Жанузаков.
Факт с массовой гибелью рыбы расследовался по двум статьям УК РК "Нарушение правил охраны рыбных запасов" и "Загрязнение, засорение или истощение вод". Как отметил Жанузаков, одно уголовное дело уже прекращено, так как АТЭЦ признала свою вину и даже возместила убытки. По второму уголовному делу подозреваемыми признаны руководители "Атырау су арнасы". В настоящее время дело в прокуратуре на проверке, после чего его передадут в суд.
Напомним, глава государства взял на личный контроль вопрос гибели рыбы в Урале. По его данным, погибло 118 тонн рыбы, из них 108 тонн осетровых.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства