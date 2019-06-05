Президент РК взял на личный контроль вопрос гибели рыбы в Урале

Атырау. 4 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев взял на личный контроль вопрос гибели рыбы в Урале, передает Kazakhstan Today.

"Массовое отравление и гибель рыбы в Урале обеспокоило всю страну. Погибло 118 тонн рыбы, из них 108 тонн - осетровых. Учитывая, что наши рыбные предприятия работают только на 60%, это огромный ущерб. Я взял на контроль эту ситуацию", - сказал глава государства.

Он отметил, что одним из вопросов, который касается местного населения, является экологическая ситуация. Прежде всего необходимо сохранить уникальный потенциал Каспия и Урала.

Атырауская экология - это не только внутренний вопрос, мы все должны сосредоточиться на его решении", - подчеркнул президент.

Токаев отметил, что осетровых рыб на Каспии с каждым годом становится меньше. В 2012 году был введен запрет на вылов осетровых рыб, тем не менее их количество сократилось.

Министерство сельского хозяйства и акимат должны уделить особое внимание этому вопросу и восстановить рыбную отрасль в Атырау", - сказал он.

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