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Свыше 87 тонн рыбы погибло в реке Урал из-за отравления аммиаком

21.01.2019, 15:30 8614
Атырау. 21 января. Kazakhstan Today - Пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Казахстана Сакен Дилдахмет озвучил вес рыбы, погибшей в реке Урал в Атырауской области из-за отравления аммиаком, передает Kazakhstan Today.

Всего на 20 января 2019 года количество собранных снулых рыб в реке Урал составило 87,7 тонны. На основе результатов лабораторных исследований Комитетом ветеринарного контроля и надзора МСХ РК представлено заключение о том, что фактором гибели рыб послужили токсические действия аммиака, что подтверждается патологоанатомическим вскрытием рыб. Департаментом экологии по Атырауской области с 3 декабря 2018 года организован отбор проб воды в реке Урал, в результате установлено превышение ПДК хлоридов. Причины гибели рыб будут уточнены после окончания следственных действий", - прокомментировал Дилдахмет.


Напомним, в Урале в декабре прошлого года массово погибли судак и жерех, лещ и вобла, толстолобик и сазан. Акватория, в которой всплыла рыба частиковых пород, по протяженности превысила 20 километров реки Урал. Следом началась гибель осетровых на двух предприятиях. Рыбоводный завод, занимавшийся выращиванием мальков для воспроизводства на 90% сократившейся в Каспии популяции осетровых, потерял две трети маточного стада. Еще на одном заводе, где занимались товарным выращиванием русского и сибирского осетра, рыба погибла полностью - все 36 тыс. особей, сообщал "Хабар 24".

В регионе продолжает работать межведомственная комиссия. Заведено два уголовных дела, в ходе расследования которых идет поиск виновного в загрязнении заповедной реки.

Масштаб ущерба, нанесенного рыбным богатствам региона, и экологические последствия станут известны лишь весной, когда лед растает. Не допустить весной новой экологической катастрофы - важное направление работы межведомственной комиссии.

Как только лед начнет таять, мы бросим все силы на то, чтобы собрать погибшую рыбу. Главное - не дать ей разложиться и скатиться с большой паводковой водой в Каспийское море. К этому мы уже готовимся", - прокомментировал руководитель управления рыбного хозяйства Артур Садибеков.


Из бюджета выделяются средства и на дополнительные исследования акватории реки, где могут оставаться отравляющие вещества, погубившие рыбу.

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