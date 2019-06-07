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Вину в массовой гибели рыбы в Урале признала Атырауская ТЭЦ

06.06.2019, 09:08 9424
Вину в массовой гибели рыбы в Урале признала Атырауская ТЭЦ
Атырау. 6 июня. Kazakhstan Today - Атырауская теплоэлектроцентраль признала вину в массовой гибели рыбы в Урале, сообщил начальник отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области Серик Жанузаков, передает Kazakhstan Today. 
 
Факт с массовой гибелью рыбы расследовался по двум статьям УК РК "Нарушение правил охраны рыбных запасов" и "Загрязнение, засорение или истощение вод". Как отметил Жанузаков, одно уголовное дело уже прекращено, так как АТЭЦ признала свою вину и даже возместила убытки, пишет портал "Мой город".
 
По второму уголовному делу подозреваемыми признаны руководители "Атырау су арнасы". В настоящее время дело в прокуратуре на проверке, после чего его передадут в суд.
 
Издание отмечает, что 4 июня в Атырау на встрече с активом области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что виновник в массовой гибели рыбы в Урале ему известен.
 
Напомним, глава государства взял на личный контроль вопрос гибели рыбы в Урале. По его данным, погибло 118 тонн рыбы, из них 108 тонн осетровых. 
 

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