Вину в массовой гибели рыбы в Урале признала Атырауская ТЭЦ

Атырау. 6 июня. Kazakhstan Today - Атырауская теплоэлектроцентраль признала вину в массовой гибели рыбы в Урале , сообщил начальник отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области Серик Жанузаков, передает Kazakhstan Today.

Факт с массовой гибелью рыбы расследовался по двум статьям УК РК "Нарушение правил охраны рыбных запасов" и "Загрязнение, засорение или истощение вод". Как отметил Жанузаков, одно уголовное дело уже прекращено, так как АТЭЦ признала свою вину и даже возместила убытки, пишет портал " Мой город ".

По второму уголовному делу подозреваемыми признаны руководители "Атырау су арнасы". В настоящее время дело в прокуратуре на проверке, после чего его передадут в суд.

Издание отмечает, что 4 июня в Атырау на встрече с активом области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что виновник в массовой гибели рыбы в Урале ему известен.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства