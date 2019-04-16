Атырау. 15 апреля. Kazakhstan Today - Причиной массовой гибели рыбы в Урале стало отравление хлором, передает Kazakhstan Today.

В минувшую пятницу в региональной службе коммуникаций члены межведомственной комиссии, которая выясняет причины массовой гибели рыбы, рассказали СМИ о результатах работы. Один из докладчиков, представитель МВД Мухтар Кожаев, напомнил, что полицией по данному факту расследуется два уголовных дела - по части 2 статьи 204 (Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества) и части 3 статьи 328 УК РК (Загрязнение, засорение или истощение вод) Уголовного кодекса, пишет ATPress

По этим уголовным делам 12 февраля была назначена судебно-экологическая экспертиза. И 3 апреля были получены первые результаты этой экспертизы, где сказано, что причиной массовой гибели рыбы в реке Жайык было отравление хлором", - сообщил Кожаев.

По его словам, сейчас продолжается экспертиза по выявлению источника заражения хлором. При этом он сослался на заявление экспертов, что результаты второй части исследования будут готовы после изучения большого объема технической документации.

Еще одна причина, по которой затягивается оглашение результатов экспертизы - это то, что в марте, когда на реке полностью сошел лед, было собрано порядка 10 тонн мертвой рыбы. По этой рыбе была назначена дополнительная экспертиза, чтобы выяснить причину ее гибели, определив возможную причастность к этому декабрьского отравления.

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