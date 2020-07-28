Ислам Кураев: Призываю многих сторонников оппозиции принять участие в праймериз Nur Otan

Нур-Султан. 27 июля. Kazakhstan Today - Лига сторонников партии Nur Otan провела zoom-конференцию по актуальным общественно-политическим вопросам и предстоящим праймериз, передает Kazakhstan Today.

В мероприятии принял участие политолог Ислам Кураев, который отметил, что праймериз - это "отличный шанс для гражданского сообщества начать менять систему изнутри".

Праймериз партии Nur Otan покажет, насколько избирательная система Казахстана готова модернизироваться и идти вперед. Такое мнение высказал политолог Ислам Кураев. Напомним, праймериз партии состоится с 17 августа по 3 октября этого года.

Проведение праймериз партией Nur Otan - это серьезное и ответственное решение. Работая на местах, я много сталкиваюсь с общественниками, с представителями гражданского общества, тесно сотрудничаю с наблюдателями. Многие встречают это с большим позитивом, так как это здоровая конкуренция, которая может повлиять в целом на решения внутри страны. Пока это в серьезные политические баталии еще не вышло, так как праймериз официально не начался, но на местах уже люди между собой конкурируют. Очень активно подключились представители различных этносов. Это вообще необычно для Казахстана, так как этносы были представлены исключительно из числа Ассамблеи народа Казахстана. Сегодня они готовы участвовать в здоровой конкуренции, которую предоставляет партия Nur Otan", - сказал политолог Ислам Кураев.

По его мнению, участие в праймериз даже со стороны тех, кто представляет оппозицию, является отличной возможностью изменить "систему изнутри". Обновление качественного состава Мажилиса и маслихатов, подчеркнул политолог, приведет к значительным переменам в стране.

Это некий шаг, первый раз всегда бывает сложно. Поэтому мы как экспертное сообщество должны поддержать это решение, где-то дать совет. Я сам лично призываю многих сторонников оппозиции принять участие в праймериз, так как это породит здоровую конкуренцию. Это ведет за собой изменения, повышение плюрализма мнений во власти, это единственный инструмент войти в систему и изменить ее изнутри", - заключил политолог.

В работе конференции также приняли участие государственный деятель Ермухамет Ертысбаев, секретарь партии Nur Otan Алибек Алденей, политологи Марат Шибутов, Эдуард Полетаев, Андрей Чеботарев, общественный деятель, многодетная мать Алия Садырбаева, юрист, эксперт в области трудового законодательства Бибигуль Нурашева, предприниматель Эльмар Хусаинов. Модератором конференции выступил политолог Ерлан Саиров.

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