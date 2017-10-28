Алматы. 28 октября. Kazakhstan Today - История с разглашением личных данных в ЦОНе Алматы получила продолжение. Зайдя в личный кабинет на портале egov.kz, жительница города Анна Димитриевич выяснила, что помимо двух справок из ЦОНа третье лицо запросило и получило расширенный кредитный отчет на ее имя, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня (27 октября) с утра я по совету многих из вас взяла и получила в личном кабинете свой кредитный отчёт. И да, вы оказались правы. Информацию обо мне "пробивал" банк. Но не тот, о котором говорилось ранее. Это был не "Forte Bank". 5 октября 2017 года мою кредитную историю запрашивал без моего согласия АО "Нурбанк". Ни разу в своей жизни я не была ни в одном отделении данного банка, кроме сегодняшнего дня. Совпадение ли, что 4 октября 2017 года запрашивают справки в ЦОНе, а 5 октября 2017 года АО "Нурбанк" берет на меня расширенный кредитный отчёт?!" - написала в Facebook Димитриевич.

По ее словам, в этот же день она отправилась в указанный банк, чтобы написать заявление о случившемся, где ей пообещали дать ответ в установленный законом срок и провести расследование.

"Мои данные были незаконно получены вашими сотрудниками и вы предлагаете мне ждать, пока кто-то будет использовать их??? Это возмутительно со стороны АО "Нурбанк" такое отношение к незаконным действиям, совершаемым их сотрудниками!!! Заявляю, что никогда не предоставляла письменного согласия на предоставление информации обо мне, равно как и никогда кредитов/ займов в данном банке не имелось, также в банке ни разу до сегодняшнего дня не была!!!" - негодует алматинка.

Напомним, 26 октября Димитриевич заявила о том, что ее личные данные (адресная справка и справка о наличии (отсутствии) недвижимого имущества) в ЦОНе были выданы постороннему человеку.

После заявления в Госкорпорации "Правительство для граждан" провели проверку и по ее результатам пообещали уволить виновного сотрудника.

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