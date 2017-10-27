Жительница Алматы сообщила о разглашении конфиденциальных данных в ЦОНе

Астана. 26 августа. Kazakhstan Today - Жительница Алматы Анна Дмитриевич заявила о том, что ее личные данные в ЦОНе были выданы постороннему человеку. После заявления Госкорпорация "Правительство для граждан" провела проверку, по результатам которой виновный сотрудник будет уволен, передает Kazakhstan Today.

О разглашении конфиденциальной информации Анна Дмитриевич написала в Facebook . "ЦОН разглашает наши личные данные без нас!!! Сегодня зашла в свой личный кабинет Egov. И что вы думаете я там увидела? Не угадаете. Справок набрал кто-то за меня. Адресную и о наличии (отсутствии) недвижимого имущества. Сказать, что я была в шоке ничего не сказать", - написала она (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

По словам девушки, она обратилась в департамент центров обслуживания НАО "Правительство для граждан" по Алматы. После написания заявления сотрудник проверил, чья электронная подпись стоит на выданных справках. Как выяснилось, справки выдали в ЦОНе Алмалинского района.

"Но меня смутило, что этот сотрудник как-то странно посоветовал мне поменять срочно удостоверение и паспорт. Я недоумеваю. Еду в Алмалинский ЦОН. Заместитель начальника находит сотрудницу. Долго выясняют кто получил справку", - рассказала девушка.

"Со слов той самой выдавшей справку сотрудницы получил ее на меня и моего знакомого сотрудник "Forte Bank" некий Бердинов Серик. Что к чему, и причём тут я мне до сих пор невдомек. Но одно мне ясно-наши данные наглым образом разглашают сотрудники, превышая свои полномочия и судя по-всему не за красивые глазки работников банков и финансовых организаций!!!Схема отработанная, видимо, годами! Думаю о ней в курсе и Департамент, ведь и там работники шептались между собой, полагая, что я не понимаю по-казахски, о доверенности банка. Но идём дальше. Появилась ещё одна сотрудница ЦОНа, которая набрала со своего мобильного и сказала, что со мной хочет поговорить некий Аслан, сотрудник "Forte Bank". Начал спрашивать не брала ли я кредит (нет, ни разу я ничего не брала), потом небрежно предположил, что "цифрой ошиблись", короче его бред больше слушать не было ни сил, ни желания. Передала трубку обратно "второй" работнице ЦОНа, которая во время моего разговора шепотом говорила "первой", что "больше никогда не буду давать им эти справки", - рассказала обстоятельства произошедшего Анна Дмитриевич.

По ее словам, после долгих разбирательств и ожиданий в ЦОН приехал человек, представившийся работником ТОО "Глобал Капитал", который рассказал, что справки получаются через него и что может быть когда-то в банках она давала согласие на сбор информации. При этом девушка подчеркнула, что не давала никому доверенностей на получение справок за нее.

Ситуацию прокомментировали в "Правительстве для граждан", сообщив результаты внутреннего расследования. "Согласно проведенной нами проверке, на гражданку Анну Дмитриевич действительно выданы справки: адресная и на недвижимое имущество. По словам работника ЦОНа, выдавшего справки, к ней обратился сотрудник организации Global Capital. В ЦОНы регулярно обращаются представители консалтинговых компаний, заключивших договоры с банками второго уровня на оформление кредитов и работе с кредиторами. По имеющимся у них доверенностям от банков, им выдаются необходимые справки на залоговое имущество. Так как был конец рабочего дня, представитель пообещал занести доверенность утром, при этом сообщив, что Анна Дмитриевич является клиентом банка, и наш работник предоставила ему справку. Безусловно, это является серьезным нарушением и работника, выдавшего справку без доверенности, ожидает увольнение", - сообщили в пресс-службе Госкорпорации.

Вместе с тем отмечается, что "Правительство для граждан" приносит свои официальные извинения Анне Дмитриевич и благодарит за освещение данного факта. Кроме того, для того, чтобы граждане могли отслеживать нарушения, открыта возможность отслеживать в своем личном кабинете на портале Egov получение всех государственных услуг.

"Более того, привязав номер мобильного телефона в личном кабинете, вы сможете получать уведомления о том, что в данную минуту производится запрос на получение вами услуги, и, если вы не обращались за услугой сами и не предоставляли доверенность на ее получение, вы сможете предотвратить нарушение, обратившись по телефону доверия по противодействию коррупции +7 (7172) 64-79-11", - заключили в пресс-службе.

Просмотров: 7758