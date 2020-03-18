Италия приостановила авиасообщение со всеми странами

Нур-Султан. 15 марта. Kazakhstan Today - Италия временно приостановила авиасообщение с другими странами из-за эпидемии коронавируса, передает Kazakhstan Today

Посольство Республики Казахстан в Италии сообщает, что в настоящее время, в связи с чрезвычайным положением в Италии, вызванным эпидемией коронавируса, авиасообщение между Италией и другими странами мира временно приостановлено", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

В этой связи российская авиакомпания "Аэрофлот" осуществляет пассажирские авиаперевозки в Казахстан из Рима с пересадкой в Москве.

Также отмечается, что с 11 марта текущего года авиакомпания "Аэрофлот" корректирует полетную программу в города Италии.

Просим следить за обновлением информации на официальном сайте авиакомпании", - сказали в ведомстве.

Кроме того, в МИД сообщили, что в связи с ухудшающейся ситуацией с распространением коронавируса в Испании консульский отдел РК в Мадриде и консульство в Барселоне находятся на постоянном контакте с гражданами Казахстана, находящимися на территории Испании.

Отмечается, что число инфицированных в Испании превысило 5700 человек. Основной очаг распространения вируса находится в автономном сообществе Мадрид, где зафиксировано более 3 тыс. зараженных людей.

Учитывая отмену рейсов турецких и российских авиаперевозчиков, казахстанским гражданам рекомендуется искать возможные альтернативные маршруты через другие города либо близлежащие страны. При этом по возможности исключить перелет из Мадрида, учитывая большой риск заражения.

Просим граждан РК, покидающих Испанию, информировать консульский отдел посольства (visado@kazesp.org, +34917216290) о проблемных ситуациях и отбытии в Казахстан", - заключили в МИД.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства