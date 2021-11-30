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Итоги конкурса среди СМИ на антикоррупционную тематику подвели в Акмолинской области

29.11.2021, 15:30 71497
Итоги конкурса среди СМИ на антикоррупционную тематику подвели в Акмолинской области
Фото: Антикоррупционная служба Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 29 НОЯБРЯ - В Акмолинской области состоялся конкурс среди представителей средств массовой информации на лучшие журналистские работы антикоррупционной направленности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Организаторами мероприятия выступили областное управление внутренней политики и территориальный департамент по противодействию коррупции. Основная цель конкурса - привлечение внимания общественности и журналистов к формированию антикоррупционной культуры, а также поощрение представителей СМИ за широкое и объективное освещение вопросов противодействия коррупции.
 
По информации УВП Акмолинской области, при рассмотрении конкурсной комиссией, куда вошли ветераны журналистики и представители общественности, представленных материалов, внимание было уделено глубине и полноте анализа вопроса, стилю изложения, самостоятельности авторской мысли и оригинальности подачи материала.
 
По итогам конкурса в номинации "Лучшая телевизионная работа" победила шеф-редактор русской редакции областного филиала АО РТРК "Казахстан" Сания Кобжосарова. Первое место в номинации "Лучшая печатная публикация" занял редактор газеты "Бурабай" Женіс Оспанов, а победителем в номинации "Лучшая интернет-публикация" стал собственный корреспондент МИА "Казинформ" по региону Аслан Оспанов.
 
По словам организаторов, средства массовой информации, выполняя функцию активной диалоговой площадки между властью и обществом, помогают осведомлять население обо всех реализуемых антикоррупционных инициативах и мероприятиях. В эпоху цифровизации тесные и прочные отношения со СМИ, как с надежными партнерами, являются одним из важных приоритетов в формировании антикоррупционной культуры граждан.
 

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В пяти областях объявили штормовое предупреждение

29.11.2021, 21:23 60589
В пяти областях объявили штормовое предупреждение
Фото: Госадминистрация Каменского района и города Каменка
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Мангистауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 30 ноября на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
30 ноября - 2 декабря на севере Кызылординской области ожидается туман.
 
30 ноября на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере области туман. Ветер юго-восточный, южный, на севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
30 ноября - 1 декабря в районе Алакольских озёр Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, от 18 до 23, порывы 28 метров в секунду.
 
30 ноября в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. 
 
Напомним, потепление и осадки ожидаются в ближайшие дни в Казахстане.
 

Гибель девушки в бассейне в Нур-Султане: инструктора осудили на 4 года

29.11.2021, 21:10 67717
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - Инструктора по плаванию осудили после гибели девушки в бассейне одного из столичных спорткомплексов Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
29 ноября районным судом №2 Сарыаркинского района Нур-Султана вынесен обвинительный приговор в отношении Т. за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 306 УК), сообщает пресс-служба суда.
 
Т., являясь инструктором по плаванию в СК "Астана", вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей по безопасности посетителей бассейна, допустил утопление и смерть потерпевшей Е.
 
Прокурор просил назначить Т. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Потерпевшие просили назначить подсудимому максимальный срок - 8 лет лишения свободы.
 
Подсудимый свою вину не признал, просил прекратить дело в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
 
Смягчающим вину и наказание Т. суд признал меры по оказанию им медицинской помощи потерпевшей. Отягчающих его вину и наказание обстоятельств не установлено.
 
Суд, принимая во внимание личность осужденного, позицию потерпевшей стороны, назначил Т. наказание в виде реального лишения свободы сроком на 4 года.
 
С владельца бассейна ТОО "Центр специального обеспечения" в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация за моральный вред 10 миллионов тенге.
 
Приговор суда в законную силу не вступил.
 
16 января 2021 года, в 10.18, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в бассейне спортивного комплекса столицы обнаружено тело девушки. Установлено, что тренер спорткомплекса увидел в бассейне лежащую девушку без движения. Вытащив ее из воды, он начал производить искусственное дыхание и массаж сердца. По приезде скорой медицинской помощи была констатирована смерть 21-летней девушки.
 

В Казахстане выпустят коллекционные монеты с изображением белого лебедя

29.11.2021, 18:17 107137
Фото: nationalbank.kz
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - В Казахстане выпустят коллекционные монеты с изображением белого лебедя номиналами 5000, 500, 200 и 100 тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты AQQY", - говорится в сообщении.

 
В Нацбанке сообщили, что монеты AQQY из серебра номиналами 5000 и 500 тенге и из мельхиора номиналами 200 и 100 тенге продолжают серию "Культовые животные - тотемы кочевников". 
 
Дизайн монет в этой серии основан на сочетании натуралистического и трафаретного вида изображаемого животного с аллегорической подачей под "сакский звериный стиль". 
 

Лебедь считается одним из самых древних тотемов в представлении прототюрков, олицетворяющих женское божество, мать Земли и прародительницу людей - Умай", -  отметили в Нацбанке.

 

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