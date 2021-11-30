Итоги конкурса среди СМИ на антикоррупционную тематику подвели в Акмолинской области

Фото: Антикоррупционная служба Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 29 НОЯБРЯ - В Акмолинской области состоялся конкурс среди представителей средств массовой информации на лучшие журналистские работы антикоррупционной направленности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Организаторами мероприятия выступили областное управление внутренней политики и территориальный департамент по противодействию коррупции. Основная цель конкурса - привлечение внимания общественности и журналистов к формированию антикоррупционной культуры, а также поощрение представителей СМИ за широкое и объективное освещение вопросов противодействия коррупции.

По информации УВП Акмолинской области, при рассмотрении конкурсной комиссией, куда вошли ветераны журналистики и представители общественности, представленных материалов, внимание было уделено глубине и полноте анализа вопроса, стилю изложения, самостоятельности авторской мысли и оригинальности подачи материала.

По итогам конкурса в номинации "Лучшая телевизионная работа" победила шеф-редактор русской редакции областного филиала АО РТРК "Казахстан" Сания Кобжосарова. Первое место в номинации "Лучшая печатная публикация" занял редактор газеты "Бурабай" Женіс Оспанов, а победителем в номинации "Лучшая интернет-публикация" стал собственный корреспондент МИА "Казинформ" по региону Аслан Оспанов.

По словам организаторов, средства массовой информации, выполняя функцию активной диалоговой площадки между властью и обществом, помогают осведомлять население обо всех реализуемых антикоррупционных инициативах и мероприятиях. В эпоху цифровизации тесные и прочные отношения со СМИ, как с надежными партнерами, являются одним из важных приоритетов в формировании антикоррупционной культуры граждан.