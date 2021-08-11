Июль в Казахстане побил все рекорды по жаре

НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - В июле две интенсивные волны тепла привели к новым температурным рекордам, были перекрыты многолетние максимумы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В первой декаде месяца по Казахстану дневная температура воздуха достигала отметки +35 - +47 градусов. Так, к примеру, 7 июля на метеорологической станции Кызылорда (Кызылординская область) была зафиксирована самая высокая температура воздуха, +46,5 градуса, тем самым был перекрыт рекорд 1975 года, когда 20 июля температура воздуха достигала отметки +46,0 градуса. Другая волна тепла пришлась на первую половину третьей декады, когда на всей территории Казахстана температура воздуха повышалась до +34 - +44 градусов. Так, в Туркестане 25 июля было +44,1 градуса, этот показатель превысил предыдущий рекорд этого дня в 2017 году (+42,5 градуса)", - сообщает Казгидромет.

Также в отдельные дни июля были обновлены рекорды минимальных температур воздуха, которые были зафиксированы в середине второй декады и в конце месяца на севере, северо-западе и в центре Казахстана. К примеру, на метеорологической станции Рузаевка (Северо-Казахстанская область) ночью 29 июля температура воздуха составила +5,3 градуса, в результате обновился предыдущий рекорд этой ночи, который составлял +7,7 градуса в 2020 году.

Кроме того, в июле наблюдались и неблагоприятные погодные условия, такие как сильный ветер, шквал, градовые и грозовые явления, сильный дождь. В течение месяца часто по республике наблюдался порывистый ветер до 15-28 метров в секунду, а в отдельных районах он достигал критериев стихийных гидрометеорологических явлений (СГЯ) 30-37 метров в секунду на метеорологической станции Достык, Есик, Уштобе (Алматинская область). 7-8 июля на метеорологической станции Актобе отмечался очень сильный дождь 54,7 миллиметра (при норме за месяц 30 миллиметров), на метеорологической станции Уштобе (Алматинская область) выпал град диаметром 20 миллиметров, по размерам достигший критериев СГЯ. На метеорологической станции Акжол (Павлодарская область) был зафиксирован шквал со скоростью ветра до 36 метров в секунду, продолжительностью 6 минут.

В Нур-Султане в 2021 году самая высокая температура воздуха зафиксирована 4 июля, столбики термометров достигали отметки +37,8 градуса, что перекрыло предыдущий рекорд этого дня в 1997 году - тогда температура воздуха составляла +37,5 градуса.

Осадков за месяц выпало 44,3 миллиметра (89% от нормы), при норме за месяц 50 миллиметров.

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