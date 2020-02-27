Из-за коронавируса Казахстан с 1 марта сократит авиарейсы в Южную Корею

Решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан с 1 марта 2020 года ограничивается количество регулярных рейсов в следующем порядке:
Эйр Астана":
- Алматы - Сеул, с 5 до 1 рейсов в неделю;
- Нур-Султан - Сеул, с 2 до 1 рейса в неделю;
Asiana Airlines":
- Алматы - Сеул, с 2 до 1 рейса в неделю;
Mahan Air":
- Алматы - Тегеран, приостанавливается 1 рейс в неделю.
Пассажирам рекомендуется воздержаться от поездок в ближайшее время в Южную Корею, а также учитывать принимаемые меры по возврату из Южной Кореи в Казахстан. Пассажиры, имеющие билеты с 1 марта текущего года на вышеуказанные рейсы, могут оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения. Возврат сумм за авиабилеты будут оформлены без штрафных санкций и в полном объеме", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.
Как сообщалось ранее, Казахстан приостанавливает воздушное сообщение с Ираном и сокращает количество рейсов с Южной Кореей, Японией и Италией.
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