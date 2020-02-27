Из-за коронавируса Казахстан с 1 марта сократит авиарейсы в Южную Корею

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - В связи с эпидемиологической обстановкой в Южной Корее и Иране правительством Республики Казахстан принимаются меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса. В частности, с 1 марта будут сокращены авиарейсы в Южную Корею и приостановлены в Иран, передает Kazakhstan Today.

Решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан с 1 марта 2020 года ограничивается количество регулярных рейсов в следующем порядке:

Эйр Астана":

- Алматы - Сеул, с 5 до 1 рейсов в неделю;

- Нур-Султан - Сеул, с 2 до 1 рейса в неделю;

Asiana Airlines":

- Алматы - Сеул, с 2 до 1 рейса в неделю;

Mahan Air":

- Алматы - Тегеран, приостанавливается 1 рейс в неделю.

Пассажирам рекомендуется воздержаться от поездок в ближайшее время в Южную Корею, а также учитывать принимаемые меры по возврату из Южной Кореи в Казахстан. Пассажиры, имеющие билеты с 1 марта текущего года на вышеуказанные рейсы, могут оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения. Возврат сумм за авиабилеты будут оформлены без штрафных санкций и в полном объеме", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

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