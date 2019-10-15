Из-за тумана и сильного ветра в шести областях РК объявлено штормовое предупреждение

Алматы. 14 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в шести областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, 16 октября в Северо-Казахстанской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 15-16 октября ожидается ветер юго-западный, западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Ночью и утром 15 октября, 16-17 октября в Кызылординской области местами сохраняется ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

15 октября в Костанайской области ожидается ветер западный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 15 октября ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

15 октября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Актюбинской области завтра ожидаются местами туман, ветер западный, юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду, в Актобе порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

15 октября в Мангистауской области местами ожидается туман.

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