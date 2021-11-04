Изъять с прилавков магазинов одноразовые вейпы предлагают депутаты

НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Мажилисмен Мади Ахметов призвал изъять одноразовые вейпы с прилавков магазинов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Недорогой яд по цене от 2000 тенге свободно продается несовершеннолетним. Помимо магазинов, если вы зайдете в соцсети, то увидите сотни рекламных объявлений, пабликов, в публичных страницах и анонимных телеграм-каналах, которые круглосуточно бесплатно доставляют никотин до вашего дома. Никто не спрашивает о возрасте покупателя. В результате с начала учебного года спрос на вредные сигареты среди учеников увеличился вдвое. В некоторых школах старшеклассников даже перепродают одноразовые сигареты ученикам начальных классов, тем самым вызывая у них интерес к вейпам", - сказал Ахметов, озвучивая свой депутатский запрос в мажилисе.
Депутат считает, что в вейпах могут содержаться тяжёлые металлы и химические вещества.
Состав вейпа еще не определен. Конкретных исследований нет, а дозу никотина никто не контролирует. По мнению специалистов, химические вещества, тяжелые металлы и никотин в электронных сигаретах постепенно отравляют организм подростков, негативно влияют не только на легкие, повреждает печень, почки и желудок, также негативно влияет на нервную систему несовершеннолетних", - добавил Ахметов.
Мажилисмен призвал изъять одноразовые сигареты из магазинов до выяснения их состава, а также проверять магазины возле школ и принимать строгие меры против нарушителей закона.