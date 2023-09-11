Избившего собаку жителя Костаная оштрафовали

С владельцем собаки проведена профилактическая беседа на предмет соблюдения законодательства в области защиты животных

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Костанай. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае полиция установила личность владельца собаки, избившего питомца в лифте.





В полиции Костаная сообщили, что в результате проведенной проверки установлен мужчина - владелец собаки, в отношении которого составлено два протокола по статье 407-1 (Жестокое обращение с животными) и по статье 407-2 (Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными) КоАП РК.





Санкция первой статьи предусматривает штраф в размере 5 МРП, второй - 10 МРП, уточняет Polisia.kz





С владельцем собаки проведена профилактическая беседа на предмет соблюдения законодательства в области защиты животных.





Напомним, кадры жестокого обращения с животным запечатлела камера, установленная в лифте одного из ЖК Костаная.



