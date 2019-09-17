Избран новый председатель Федерации профсоюзов РК

Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня в Нур-Султане состоялось заседание генерального совета Федерации профсоюзов РК, на котором был избран новый председатель федерации, передает Kazakhstan Today.

Бывший председатель федерации Бакытжан Абдирайым сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба ФП РК.

На пост председателя ФПРК членами генсовета были предложены две кандидатуры: известного общественно-политического деятеля Ералы Тугжанова и председателя ОО "Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта" Оразгали Ахметбаева. В результате голосования председателем Федерации профсоюзов РК избран Ералы Тугжанов.

Тугжанов в разные годы занимал должность заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана, председателя Комитета по делам религий Министерства юстиции РК, также работал на руководящих должностях в регионах Казахстана.





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