Изменены требования к прибывающим в РК из зарубежья

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача об ограничительных мерах в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, изменены требования к прибывающим в Казахстан из зарубежья, передает Kazakhstan Today.

Как рассказала руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Роза Кожапова, прибывающие через пункты пропуска на железнодорожном, морском, речном транспорте, автопереходах проходят термометрию, анкетирование и предоставляют справку с отрицательным результатом теста на COVID-19. Она отметила, что документ недействителен после пятого дня. А если его нет, то придётся пройти тест на границе.

По авиарейсам - к первой категории отнесены 12 стран - Китай, Таиланд, Монголия, Малайзия, Египет, Гонконг, Южная Корея, Япония, Сингапур, Германия, Беларусь, Азербайджан. Прилетевшие оттуда проходят только термометрию и анкетирование. Ко второй категории отнесена 21 страна. Кроме термометрии и анкетирования, они должны иметь справку об отсутствии КВИ", - цитируют Кожапову в пресс-службе СЦК.

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