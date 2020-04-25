Известные казахстанские спортсмены приняли участие в челлендже "Спорт без коррупции"

Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - Известные казахстанские спортсмены приняли участие в набирающей обороты акции "Спорт без коррупции", передает Kazakhstan Today.

В челлендже приняли участие известные казахстанские спортсмены, среди которых олимпийские чемпионы Ольга Шишигина, Майя Манеза, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта и тренер по боксу Ермахан Ибраимов, шахматистка, международный мастер и гроссмейстер среди женщин Жансая Абдумалик, чемпионы фигурного катания, фехтования и многие другие известные спортсмены, рассказали в антикоррупционном ведомстве Алматы.

Добрый день, уважаемые казахстанцы! Меня зовут Жансая Абдумалик. Хотелось бы затронуть тему, которая касается каждого из нас - тему коррупции. Коррупция - это мировая проблема. Она негативно воздействует на все сферы нашей жизнедеятельности, влияет на все наши инициативы и достижения. Нужны действенные меры и общественная поддержка. Мы хотим жить в свободной стране, стране, свободной от беззакония, преступной безответственности и коррупции! Давайте бороться вместе! Вместе за Казахстан без коррупции!" - поделилась шахматистка в Instagram .





Акция под эгидой городского антикоррупционного ведомства и акимата направлена на формирование антикоррупционной культуры, здорового образа жизни, принципов добропорядочности и честности.

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