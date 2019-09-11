Павлодар. 10 сентября. Kazakhstan Today - К 7-дневному аресту и штрафу приговорили стрелявшего в автобус павлодарца, передает Kazakhstan Today.

Специализированный административный суд Павлодара рассмотрел два административных дела в отношении жителя города за нарушение общественного порядка и стрельбу по автобусу, проинформировали в пресс-службе суда.

Из материалов дела следует, что 6 сентября 2019 года, около 09.00, в Павлодаре Ф., находясь у себя дома, из пневматического пистолета произвел выстрел в сторону автобуса, повредив боковое окно, тем самым совершил два административных правонарушения - стрельбу из пневматического оружия и нарушение общественного порядка.

При рассмотрении данного дела Ф. вину в совершении административных правонарушений признал полностью, в содеянном раскаялся и пояснил, что стрелял по дереву, пуля в автобус попала случайно", - отметили в суде.

Постановлениями суда он привлечен к административным взысканиям по части 1 статьи 434 КоАП в виде ареста сроком на 7 суток, а по части 1 статьи 436 КоАП в виде штрафа в доход государства в размере 50 500 тенге с конфискацией пневматического пистолета.

Постановления суда еще не вступили в законную силу.

Как сообщалось ранее, житель Павлодара из окна квартиры произвел выстрелы в маршрутные такси и автобусы . По характеру следов от выстрелов на месте происшествия было установлено, что стреляли из пневматического оружия. По горячим следам был установлен и задержан 32-летний горожанин, у которого изъят пистолет. По словам задержанного, ему мешал шум сигналов общественного транспорта. Всего, по данным департамента полиции Павлодарской области, мужчина обстрелял два автобуса и три маршрутных такси.

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