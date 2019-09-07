Павлодар. 6 сентября. Kazakhstan Today - Житель Павлодара из окна квартиры устроил стрельбу по общественному транспорту, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в полицию поступил вызов о том, что около 08.40 по улице Малайсары батыра неизвестный из хулиганских побуждений произвел выстрелы в маршрутное такси и автобус", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По характеру следов от выстрелов на месте происшествия было установлено, что стреляли из пневматического оружия. Также полицейские установили, примерно с какой высоты и с какой стороны производились выстрелы.

По горячим следам был установлен и задержан 32-летний житель Павлодара, который стрелял по общественному транспорту из окна дома. У подозреваемого изъят пистолет.

Со слов подозреваемого, ему мешал шум сигналов общественного транспорта", - сообщил начальник департамента полиции генерал Амантай Аубакиров.

В полиции также проинформировали, что сегодня в полицию обратились еще трое водителей общественного транспорта, авто которых пострадали от рук стрелка около 10 часов вечера 5 сентября.

Всего мужчина обстрелял два автобуса и три маршрутных такси, на всех имеются боковые повреждения. Пострадавших нет", - уточнил начальник департамента.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК.

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