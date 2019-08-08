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Возле Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы мужчина устроил стрельбу

07.08.2019, 18:30 11044
Алматы. 7 августа. Kazakhstan Today - Возле Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы мужчина устроил стрельбу, передает Kazakhstan Today.
 
"Следственным отделом Медеуского района расследуется уголовное дело по фактам хулиганства и незаконного приобретения, хранения и ношения оружия. Ранним утром неподалеку от Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев фигурант несколько раз выстрелил из пистолета в воздух", - сообщили в департаменте полиции города. 
 
По информации ведомства, подозреваемый 1994 года рождения задержан. У него изъято оружие, переделанное под боевое, - пистолет системы Макарова.
 

По изъятому оружию назначена судебно-баллистическая экспертиза, которая установит его происхождение, принадлежность, а также проверит пистолет на предмет причастности к каким-либо преступлениям. Досудебное расследование проводится по части 3 статьи 287, части 3 статьи 293 УК РК", - сообщил начальник управления полиции Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев. 

 
Межрайонным специализированным следственным судом города Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого сроком на 2 месяца. Органом досудебного расследования проверяется причастность подозреваемого к другим уголовным правонарушениям на территории города Алматы.

 

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