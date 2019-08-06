В Актау посетитель кафе ранил двух мужчин

Фото: www.lada.kz

Актау. 5 августа. Kazakhstan Today - Огнестрельные ранения получили два человека в кафе Актау, передает Kazakhstan Today.

По информации портала " Лада ", причиной конфликта, закончившегося стрельбой, стала словесная перепалка. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу. Подозреваемый задержан.

Пострадавший 1993 года рождения получил огнестрельное ранение стопы. Парень 1992 года рождения получил пулевое ранение левого голеностопного сустава. После оказания медицинской помощи обоих отправили на амбулаторное лечение", - сообщили в управлении здравоохранения Мангистау.

Подозреваемый с санкции суда арестован на два месяца.

По данному факту управлением полиции проводится досудебное расследование по статье УК РК "Хулиганство". Расследование продолжается", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.





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