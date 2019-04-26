В Алматинской области мужчина ранил ножом двух владельцев придорожного кафе

Талдыкорган. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области задержали ранее судимого мужчину, устроившего потасовку в придорожном кафе и ранившего владельцев заведения, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел в Аксуском районе 24 апреля. В полицию поступило сообщение о драке в придорожном кафе. Прибывшие по вызову стражи порядка обнаружили двух мужчин с ножевыми ранениями.

Пострадавшие являются владельцами заведения и приходятся другу другу братьями, ножевые ранения им нанес скрывшийся с места происшествия неизвестный. При проческе местности полицейским удалось задержать подозреваемого близ местного автовокзала. Им оказался 36-летний пассажир одного из проходящих автобусов, затеявший ссору с владельцами кафе за отказ продать ему алкоголь. При проверке установлено, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью начато досудебное расследование. Подозреваемый помещен под стражу в ИВС Аксуской районной полиции.

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