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Полиция установила личности стрелявших в жителя Петропавловска

02.09.2019, 10:16 14284
Полиция установила личности стрелявших в жителя Петропавловска
Петропавловск. 2 сентября. Kazakhstan Today - В Петропавловске задержали подозреваемых, стрелявших в местного жителя, передает Kazakhstan Today.
 
Напомним, 26 августа, около 04.05, двое неизвестных преступников во дворе дома по улице Жумабаева произвели выстрел в ногу жителю города Петропавловска, 1984 года рождения. С огнестрельным ранением потерпевший был доставлен в областную больницу. Данный факт был внесен в Единый реестр досудебного расследования по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство). 
 
В ходе досудебного расследования состав уголовного правонарушения переквалифицирован на пункт 7 части 2 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
 
"В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления установлены житель Кызылжарского района, 1997 года рождения, и житель областного центра, 1990 года рождения. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - проинформировали в департаменте полиции СКО. 
 
В настоящее время принимаются меры по установлению достоверных обстоятельств произошедшего, круга всех лиц и степени их причастности к совершению данного преступления. 
 
Назначен ряд необходимых экспертиз. 
 

Ход расследования уголовного дела, законность и обоснованность принимаемых процессуальных решений находятся на контроле руководства ДП, прокуратуры города и области со своевременным информированием общественности", - отметили в ведомстве. 

 

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