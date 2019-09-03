Полиция установила личности стрелявших в жителя Петропавловска

Петропавловск. 2 сентября. Kazakhstan Today - В Петропавловске задержали подозреваемых, стрелявших в местного жителя, передает Kazakhstan Today.

В ходе досудебного расследования состав уголовного правонарушения переквалифицирован на пункт 7 части 2 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

"В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления установлены житель Кызылжарского района, 1997 года рождения, и житель областного центра, 1990 года рождения. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - проинформировали в департаменте полиции СКО.

В настоящее время принимаются меры по установлению достоверных обстоятельств произошедшего, круга всех лиц и степени их причастности к совершению данного преступления.

Назначен ряд необходимых экспертиз.

Ход расследования уголовного дела, законность и обоснованность принимаемых процессуальных решений находятся на контроле руководства ДП, прокуратуры города и области со своевременным информированием общественности", - отметили в ведомстве.

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