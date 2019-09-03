Полиция установила личности стрелявших в жителя Петропавловска

Напомним, 26 августа, около 04.05, двое неизвестных преступников во дворе дома по улице Жумабаева произвели выстрел в ногу жителю города Петропавловска, 1984 года рождения. С огнестрельным ранением потерпевший был доставлен в областную больницу. Данный факт был внесен в Единый реестр досудебного расследования по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство).
В ходе досудебного расследования состав уголовного правонарушения переквалифицирован на пункт 7 части 2 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
"В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления установлены житель Кызылжарского района, 1997 года рождения, и житель областного центра, 1990 года рождения. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - проинформировали в департаменте полиции СКО.
В настоящее время принимаются меры по установлению достоверных обстоятельств произошедшего, круга всех лиц и степени их причастности к совершению данного преступления.
Назначен ряд необходимых экспертиз.
Ход расследования уголовного дела, законность и обоснованность принимаемых процессуальных решений находятся на контроле руководства ДП, прокуратуры города и области со своевременным информированием общественности", - отметили в ведомстве.
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