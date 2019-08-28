Петропавловск. 27 августа. Kazakhstan Today - В Петропавловске двое неизвестных стреляли в мужчину, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы областного департамента полиции, в центр оперативного управления УП Петропавловска поступило телефонное сообщение о том, что во дворе дома по улице Жумабаева, 98 раздался выстрел и лежит мужчина, пишет Петропавловск.news

Полицейскими установлено, что 26 августа, около 4 часов, двое неизвестных произвели выстрел в ногу 35-летнего жителя Петропавловска, в результате чего он был доставлен в областную больницу.

Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство). В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего и сбору вещественных доказательств совершенного преступления", - прокомментировали в пресс-службе.

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