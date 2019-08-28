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Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - Один человек скончался, трое ранены в результате конфликта со стрельбой в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

25 августа текущего года в Центр оперативного управления поступило сообщение о стрельбе по улице Маман. По приезде на место происшествия сотрудников полиции данный факт подтвердился. Было установлено, что при выяснении отношений между участниками данного инцидента один из них начал стрельбу из ружья. В результате произведенных выстрелов четверо из них были ранены, один из которых по приезду в больницу скончался от полученных ран. Подозреваемые в совершение данного преступления скрылись с места происшествия", - сообщила пресс-служба столичного департамента полиции.

Полицейские задержали двух подозреваемых по данному факту в течение суток. В настоящее время они водворены в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана. Все фигуранты данного инцидента установлены.

Проводится досудебное расследование. Орудия преступления изъяты. Назначены необходимые экспертизы.

При выяснении обстоятельств происшествия полицейские установили, что конфликт между участниками инцидента произошел на почве неприязненных отношений.

Как сообщалось ранее, в Алматы мужчина устроил стрельбу возле Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев : он несколько раз выстрелил из пистолета в воздух. Подозреваемый 1994 года рождения задержан. У него изъято оружие, переделанное под боевое, - пистолет системы Макарова.

В одном из кафе Актау словесная перепалка переросла в стрельбу , при этом были ранены два человека. Подозреваемый задержан.

Два человека получили ранения и в результате стрельбы в Балхаше . 28-летний мужчина, который, по предварительным данным, произвел выстрел в сторону потерпевших, водворен в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по статье "Хулиганство".

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