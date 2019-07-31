Балхаш. 30 июня. Kazakhstan Today - Два человека получили ранения в результате стрельбы в Балхаше, передает Kazakhstan Today.

"28 июля текущего года в городскую больницу Балхаша с различными травмами от травматического оружия обратились 29- и 28-летний жители города. Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Балхаша", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции установлены трое жителей города в возрасте 28, 29, 34 лет.

28-летний мужчина, который, по предварительным данным, произвел выстрел в сторону потерпевших, водворен в изолятор временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство)", - проинформировали в пресс-службе полиции.

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