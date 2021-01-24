Кафе и караоке-бары нарушали карантин в Нур-Султане

Нур-Султан. 23 января. Kazakhstan Today - В Нур-Султане мониторинговые группы провели очередной рейд в четырех районах столицы. По итогам проверки выявлен ряд ресторанов, кафе и караоке-баров, нарушивших карантинные меры, передает Kazakhstan Today.

В районе Есиль бары Chechil Pub, "The Дым", ресторан Wok Wok Kitchen нарушили временные ограничительные меры и масочный режим, сообщает официальный сайт акимата столицы.

В Сарыаркинском районе с нарушением саннорм работали заведение "7 казан", ресторан "Счастье", банный комплекс "Фазенда", гриль бар "Шашлыкофф" и магазин "Тогжан".

В списке нарушений - проведение массовых мероприятий, несоблюдение режима работы, установленного количества посетителей (более 30), масочного режима работниками (официанты, продавцы) объектов, игнорирование запрета на работу развлекательных заведений.

В отношении 24 субъектов предпринимательства, которые, несмотря на неоднократное привлечение к административной ответственности за нарушения ограничительных и карантинных мер и за невыполнение предписания, в специализированный межрайонный административный суд города Нур-Султана направлено 30 материалов.

По информации акимата, в числе нарушителей: караоке бар SOVA, караоке-бар "Жаным Сол", ночной клуб Alanya (улица Манаса, 9/1), бар Echo, ресторан ZOLOTO, лаундж-бар "Сторис", кафе-бар Tequila, ночной клуб AURA ALANYA (проспект Туран, 2), компьютерный клуб Raspawn, бар Abba, Батутный центр Kango, клуб Icon, ресторан-караоке GINZA, игровой клуб Hero, лаундж-бар "Рыба моей мечты", магазин "Сатти", кафе "Графин", бар Fashion bar, лаундж-бар Qoyan, ресторан караоке Alanya (по проспекту Кабанбай батыра, 2/1), рестобар Cabera, магазин "Табыс", рестобар "Экипаж".

Всего судом приостановлена деятельность 11 объектов и наложены административные штрафы на сумму 3 271 130 тенге.

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