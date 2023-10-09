В связи с ситуацией в Израиле рейсы в Тель-Авив приостановлены до последующего уведомления

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Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы могут перебронировать билеты на рейсы других авиакомпаний, сообщает пресс-служба Air Astana.





Если вы находитесь в Тель-Авиве, пожалуйста, обратитесь в авиакомпанию для перебронирования на рейсы других авиакомпаний", - говорится в сообщении авиаперевозчика.





В авиакомпании отметили, что для возврата авиабилетов или перебронирования просьба обращаться в центр помощи авиакомпании help.airastana.com.





В связи с ситуацией в Израиле рейсы в Тель-Авив приостановлены до последующего уведомления.





Дополнено: 08.10.2023, 18.03





В Air Astana сообщили , что авиакомпания продолжает прорабатывать имеющиеся немногие альтернативные варианты перевозки для пассажиров, которые выразили желание совершить перелет.





На отмененном рейсе КС650 Тель-Авив-Алматы было забронировано 138 пассажиров, из них 37 казахстанцев. 7 соотечественников были перебронированы на рейс интерлайн-партнера Air Astana, 19 человек предпочли получить полный возврат стоимости билетов, и 3 пассажира пока не определились с окончательным решением.





Также авиакомпания предоставила содействие в перебронировании билетов для иностранных пассажиров отмененного рейса КС649 по направлению Алматы-Тель-Авив: пассажирам предоставлена альтернатива вылета до Турции и Грузии, согласно их предпочтению.





Помимо этого авиакомпания назначила сотрудника, который предоставляет консультации и поддержку казахстанцам через WhatsApp чат с посольством РК в Израиле. Авиакомпания также создала круглосуточную горячую линию для вопросов, связанных с перелетами в/из Израиля: +7 (727) 244 44 78 (для звонков) и +7 702 702 0074 (WhatsApp).





Напомним, в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение, пишет РИА Новости.





По данным газеты Jerusalem Post, число погибших в Израиле превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.



