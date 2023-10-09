08.10.2023, 14:42 44956

Как казахстанцам покинуть Израиль, рассказали в Air Astana  Дополнено

В связи с ситуацией в Израиле рейсы в Тель-Авив приостановлены до последующего уведомления
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы могут перебронировать билеты на рейсы других авиакомпаний, сообщает пресс-служба Air Astana.

Если вы находитесь в Тель-Авиве, пожалуйста, обратитесь в авиакомпанию для перебронирования на рейсы других авиакомпаний", - говорится в сообщении авиаперевозчика.


В авиакомпании отметили, что для возврата авиабилетов или перебронирования просьба обращаться в центр помощи авиакомпании help.airastana.com.

В связи с ситуацией в Израиле рейсы в Тель-Авив приостановлены до последующего уведомления.

Дополнено: 08.10.2023, 18.03

В Air Astana сообщили, что авиакомпания продолжает прорабатывать имеющиеся немногие альтернативные варианты перевозки для пассажиров, которые выразили желание совершить перелет.

На отмененном рейсе КС650 Тель-Авив-Алматы было забронировано 138 пассажиров, из них 37 казахстанцев. 7 соотечественников были перебронированы на рейс интерлайн-партнера Air Astana, 19 человек предпочли получить полный возврат стоимости билетов, и 3 пассажира пока не определились с окончательным решением.

Также авиакомпания предоставила содействие в перебронировании билетов для иностранных пассажиров отмененного рейса КС649 по направлению Алматы-Тель-Авив: пассажирам предоставлена альтернатива вылета до Турции и Грузии, согласно их предпочтению.

Помимо этого авиакомпания назначила сотрудника, который предоставляет консультации и поддержку казахстанцам через WhatsApp чат с посольством РК в Израиле. Авиакомпания также создала круглосуточную горячую линию для вопросов, связанных с перелетами в/из Израиля: +7 (727) 244 44 78 (для звонков) и +7 702 702 0074 (WhatsApp).

Напомним, в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение, пишет РИА Новости.

По данным газеты Jerusalem Post, число погибших в Израиле превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.

Посольство Казахстана в Тель-Авиве рекомендовало всем казахстанским гражданам (в частности, находящимся на юге страны) соблюдать указания командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей.
 

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09.10.2023, 10:41 191

Массовое отравление в спеццентре Карагандинской области: еще двоих детей выписали из больницы

На сегодняшний день 12 воспитанников центра вернулись в социальное учреждение
Караганда. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Из областной детской клинической больницы выписаны еще два пациента, пострадавших в результате массового отравления в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день 12 воспитанников центра вернулись в социальное учреждение с улучшением общего состояния. Все дети находятся под наблюдением врачей центра", - сообщили в управлении здравоохранения региона.


Как сообщалось ранее, массовое отравление произошло в двух группах для мальчиков 30 июля. Известно о 14 пострадавших. На рвоту и температуру дети начали жаловаться в воскресенье вечером. Один 13-летний мальчик скончался от интоксикации в результате дыхательной и сердечной недостаточности.

В учреждении, где проживают 160 особенных детей, проводят проверку. В Министерстве здравоохранения сообщили, что клинические признаки у госпитализированных из центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области детей не характерны для пищевого отравления. Создана специальная комиссия для проведения расследования, по результатам которого будет получена официальная информация о причине произошедшего инцидента.
 
09.10.2023, 10:22 596

Учения ОДКБ "Нерушимое братство-2023" стартуют в Кыргызстане

К ним привлекаются воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана
Бишкек. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Активная фаза учения "Нерушимое братство-2023" стартует в Кыргызской Республике, учения пройдут в период с 9 по 13 октября. Об этом сообщается на сайте ОДКБ.

Напомним, в период с 4 по 8 октября контингенты, участвующие в совместном учении с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023", совершили перегруппировку в Кыргызстан.

Активная фаза учения будет проведена на территории полигона "Эдельвейс" в период с 9 по 13 октября на завершающем этапе совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2023".

Основными целями учения являются совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления и личного состава Миротворческих подразделений ОДКБ, повышение слаженности воинских частей и подразделений при выполнении задач в ходе проведения операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.

В ходе учения в условиях высокогорья будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне - проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и оказание гуманитарной помощи.

Практические действия предусматривают выполнение Коллективными миротворческими силами совместно с подразделениями МЧС учебно-боевых задач на блокпостах и пунктах приема пострадавших, при сопровождении колонн и грузов, освобождении населенного пункта, спасении "заложников" и оказании гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что казахстанские военнослужащие примут участие в совместных учениях ОДКБ "Нерушимое братство - 2023". К ним также привлекаются воинские контингенты Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана.
 
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Теги:ОДКБУчения
09.10.2023, 08:11 3481

Детский омбудсмен рассказала шокирующие подробности по делу об изнасиловании детей в Алматинской области

Она призывает провести проверку и привлечь всех виновных к ответственности
Детский омбудсмен рассказала шокирующие подробности по делу об изнасиловании детей в Алматинской области
Фото: Depositphotos
Балхаш. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Детский омбудсмен Динара Закиева съездила в больницу к 3-летним девочкам-близняшкам, подвергшимся изнасилованию в Алматинской области, а также в дом малюток и детский дом, где находятся другие дети из этой семьи.

То, что пережили дети этой семьи, - ад. И это результат безнаказанности за ранее совершенное страшное преступление в отношении другой 7-летней девочки в этой же семье, алкоголизма и полной деградации. Так, вчера с департаментом полиции, ИДН района, управлениями здравоохранения и образования области изучила всю цепочку событий, произошедших ранее. Выяснилось, что два года назад мама и отчим (бабушка близняшек и ее муж) прижигали свою 7-летнюю дочь кочергой (гениталии). Это обнаружилось в интернате, где обучался ребенок. Было заведено дело по 140-й статье УК (хотя это 110-статья "Истязание") и поставлен вопрос о лишении родительских прав. Но, во-первых, дело завели, считаю, не по той статье (140 статья вместо 110 статьи), и только в отношении мамы, несмотря на факт ее признания, что отчим ребенка прижигал вместе с ней (это есть в материалах дела). Во-вторых, суд отклонил запрос о лишении прав и выписал штраф. В итоге ребенка перевели на домашнее обучение и в этом аду она жила еще два года. Как выясняется теперь, возможно, прижигали ее, чтобы скрыть следы изнасилования. Если бы тогда, два года назад, виновника наказали и посадили по статье "Истязание", спасли бы троих детей. Душа разрывается от мысли, что пережили дети", - написала Динара Закиева в Instagram.


В этой связи детский омбудсмен считает необходимым провести проверку и привлечь всех ответственных лиц за эти нарушения. Она пообещала для этого принять все необходимые меры совместно с госорганами.

Анализ всей этой ужасной ситуации и сводок, которые мы видим каждый день, определенно показывают необходимость и своевременность поручений президента по ужесточению наказания за все формы насилия, а также мер профилактики. По поручению президента все эти нормы мы с госорганами и депутатами парламента от фракции AMANAT включили в законопроект по обеспечению безопасности детей и системы профилактики, который был представлен в прошлом месяце. Данный случай и статистика в целом поднимают еще одну проблему. Сегодня, по данным МВД, 70 процентов преступлений в семейно-бытовой сфере связаны с алкоголизмом, алкогольным опьянением и неблагополучием. А их каждый день совершается в отношении 342 человек. За каждой цифрой жизнь и сломанная судьба женщины, ребенка", - добавила она.

 
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Теги:НасилиеОмбудсмендети
08.10.2023, 10:20 55941

В Алматинской области запустили новую электроподстанцию

Мощность подстанции 110 киловольт
Конаев. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области, где наблюдается дефицит свободных мощностей, завершили строительство и запустили в производство энергетический объект - подстанцию "Көкөзек", сообщает пресс-служба компании "Самрук-Энерго".

Реализованный проект обеспечит электроэнергией индустриальную зону в Карасайском районе, где имеется дефицит свободных мощностей. Кроме того, новая подстанция даст надежное и стабильное электроснабжение субъектам малого и среднего бизнеса и расширит возможности строительства в регионе необходимых объектов социально-культурного значения", - проинформировали в компании.


Необходимость строительства ПС 110/10 кВ "Көкөзек" обусловливалась рядом факторов. Проблема ограниченной возможности выдачи дополнительных мощностей сдерживала развитие промышленного потенциала региона. Высокая, до максимальных значений, загруженность имеющихся в регионе подстанций приводила к частым аварийным отказам электрооборудования и перебоям в электроснабжении потребителей, в том числе объектов образования и здравоохранения.

Новая подстанция обеспечит электроснабжением 346 субъектов малого и среднего бизнеса, а также 1362 потребителя жилого сектора в районе.

Строительство подстанции "Көкөзек" осуществлено за счет средств АО "АЖК", компании в структуре электроэнергетического холдинга АО "Самрук-Энерго". Стоимость проекта - 2,73 миллиарда тенге.
 
08.10.2023, 09:08 58726

Посольство РК обратилось к находящимся в Израиле казахстанцам

Посольство РК обратилось к находящимся в Израиле казахстанцам
Тель-Авив. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Республики Казахстана опубликовало срочное сообщение для граждан Казахстана в Израиле с рекомендациями и номерами для экстренной связи, сообщает пресс-служба посольства.

В связи с резким обострением ситуации в сфере безопасности Посольство Казахстана в Израиле настоятельно рекомендует всем казахстанским гражданам (в частности, находящимся на юге страны) соблюдать указания Командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей", - говорится в сообщении.


Телефон посольства Казахстана в Тель-Авиве для экстренной связи:

+972 (3) 741 78 05 (дежурный),

+972 55 273 38 13 (мобильный, WhatsApp),

+7 700 111 31 96 (WhatsApp).

Напомним, в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение, пишет РИА Новости.

По данным газеты Jerusalem Post, число погибших в Израиле превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
 
07.10.2023, 20:33 84531

Air Astana принимает меры для организации возвращения казахстанцев из Израиля на родину

Завтрашний рейс КС649 из Алматы в Тель-Авив отменен
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Air Astana сообщила, что принимает меры и усилия для организации возвращения казахстанцев из Тель-Авива на родину.

Из-за военной эскалации в Израиле выполнение завтрашнего рейса КС649 из Алматы в Тель-Авив не является возможным. Безопасность пассажиров и экипажа остается главным приоритетом авиакомпании. В настоящее время Air Astana предпринимает необходимые меры и усилия для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве", - проинформировали в авиакомпании.


Ранее в Air Astana сообщили о приостановлении рейсов в Тель-Авив.

Агентство Kazakhstan Today запросило в МИД РК информацию о количестве казахстанцев, находящихся в Израиле. Ответ от МИДа пока не поступил.

Напомним, в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение, пишет РИА Новости.

По меньшей мере 100 человек погибли в Израиле, еще более 900 пострадали в ходе продолжающейся эскалации, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Министерство здравоохранения.

По данным ТАСС, число жертв израильских атак на палестинский сектор Газа достигло 198, сообщили в Минздраве Палестины. Количество раненых составляет 1610.
 
07.10.2023, 18:56 88431

Контрабанду золотых коллекционных монет пресекли в аэропорту Астаны

Таможенная стоимость изъятого составляет порядка 85 млн тенге
Контрабанду золотых коллекционных монет пресекли в аэропорту Астаны
Фото: ПС КНБ РК
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорту Астаны военнослужащими управления пограничного контроля Погранслужбы КНБ совместно с прокуратурой и службой досмотра аэропорта задержаны двое граждан Казахстана, подозреваемых в провозе незадекларированных коллекционных монет.

По предварительным данным, монеты номиналом 100 и 50 тысяч тенге, а также весом 2 и 1 кг соответственно изготовлены из золота 999 пробы. Предполагаемая таможенная стоимость изъятого составляет порядка 85 млн тенге", - сообщили в ПС КНБ.


Нарушители переданы компетентным органам для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что в Казахстан пытались незаконно ввезти почти 50 килограммов ювелирных изделий.
 
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Теги:АэропортЗолотоМонетыконтрабанда
07.10.2023, 17:40 91451

Авиакомпания Air Astana приостановила продажу билетов на рейсы в Тель-Авив

Запланированный по расписанию рейс завтра будет выполняться при условии сохранения безопасности аэропорта Бен-Гурион
Авиакомпания Air Astana приостановила продажу билетов на рейсы в Тель-Авив
Фото: Depositphotos
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Air Astana приостанавливает продажу билетов на рейсы в Тель-Авив, сообщили в компании.

В связи с нестабильной ситуацией в Израиле авиакомпания Air Astana сообщает о том, что запланированный по расписанию рейс завтра будет выполняться при условии сохранения безопасности аэропорта Бен-Гурион. Все последующие рейсы в Тель-Авив приостановлены до дополнительного уведомления", - говорится в сообщении.


Air Astana приостановила продажу билетов на рейсы в Тель-Авив до дополнительного уведомления. Пассажирам, которые ранее приобрели билеты и теперь желают отменить свои поездки в связи с текущей обстановкой, авиакомпания предлагает полный возврат билетов по месту приобретения.

Авиаперевозчик внимательно следит за развитием ситуации. Пассажиров просим отслеживать статус рейсов на сайте, а по вопросам возврата обращаться на https://help.airastana.com/hc/ru/requests/new?ticket_form_id=10101484757522", - отметили в авиакомпании.


Напомним, в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22, включая одного медика, пострадавших уже 545, пишет РИА Новости.

Агентство Kazakhstan Today запросило в МИД РК информацию о количестве казахстанцев, находящихся в Израиле. Ответ от МИДа пока не поступил.
 
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Теги:АвиарейсИзраильAir Astana

 

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