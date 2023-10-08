В Израиле сообщили о более двух тысячах ракет, выпущенных из сектора Газа

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Тель-Авив. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Радикалы в секторе Газа выпустили более двух тысяч ракет по территории Израиля с утра субботы, а некоторые из проникших из анклава террористов все еще находятся в стране, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.





Мы находимся в состоянии войны. С 6.30 утра ХАМАС выпустил по Израилю более двух тысяч ракет. Террористы проникли на территорию Государства Израиль и до сих пор орудуют здесь", - цитирует Хагари РИА Новости.





По его словам, силы ЦАХАЛ в настоящее время зачищают от террористов приграничные с Газой районы.





Служба скорой помощи Израиля (MDA) констатировала гибель 22 израильтян за время атаки палестинских боевиков из сектора Газа.





По состоянию на 13.00 MDA подтвердила смерть 22 человек. Сотням раненых оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших есть также пятеро сотрудников MDA, один из которых скончался, двое находятся в тяжелом состоянии и двое в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.





Медики отметили, что речь идет о жертвах от огнестрельных ранений.