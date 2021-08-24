Как казахстанцы отдохнут на День Конституции

НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Казахстанцы на День Конституции отдохнут 3 дня, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

День Конституции, 30 августа, является государственным праздником. В этом году он выпадает на понедельник, соответственно, в конце августа казахстанцы отдохнут 3 дня подряд, сообщает uchet.kz

Таким образом, в конце августа 2021 года на День Конституции выходными днями будут:

- при пятидневной рабочей неделе 28, 29, 30 августа, и уже 31 августа начинается рабочая неделя.

- при шестидневной рабочей неделе 28 августа рабочий день, выходными являются 29 и 30 августа, 31 августа уже начинается рабочая неделя.

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