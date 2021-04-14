Как реализуется антикоррупционная стратегия в Жезказгане и Улытау

КАРАГАНДА. 13 АПРЕЛЯ - В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область зампред Агентства РК по противодействию коррупции Нурлан Шабдар проинспектировал реализацию антикоррупционной стратегии в Жезказгане и Улытау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В городе меди Нурлан Шабдар осмотрел новую школу "Оркен", Open Space в здании акимата и Центр досуга молодёжи. Также он ознакомился с ходом реконструкции мавзолея Жошы-хана и строительства историко-культурного комплекса "Жошы-хан"", - рассказали в пресс-службе акима Карагандинской области.

На заседании комиссии при акиме города по противодействию коррупции Нурлан Шабдар проинформировал о важных законодательных новшествах.

Одними уголовно-правовыми мерами не добиться должных результатов в противодействии коррупции. Необходимо улучшить работу по предупреждению коррупционных преступлений и повышению правовой грамотности граждан", - отметил спикер.

В Центре знаний и развития "Жаркын акыл" состоялся обмен мнениями с молодыми жезказганскими депутатами. Речь шла о формировании антикоррупционной культуры в учебных заведениях.

Позже на платформе ZOOM Нурлан Шабдар провёл приём жезказганцев по личным вопросам.

Далее замглавы Агентства РК по противодействию коррупции посетил визит-центр Национального историко-культурного и природного заповедника-музея "Улытау".

Это первый этап огромного проекта по развитию туризма в этом регионе. Здесь путешественники могут получить информацию о природных и исторических памятниках Улытау, а также воспользоваться услугами туроператоров", - поделились в акимате.

Нурлану Шабдару также презентовали Open akimat и Центр обслуживания населения Улытауского района.

Эффективная работа тут строится на принципе единого окна и электронной очереди. Жители могут сдать документы на ту или иную государственную услугу и получить быструю помощь", - добавили в ведомстве.

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