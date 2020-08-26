Как сохранить психическое здоровье в условиях пандемии: психологи дали рекомендации

Алматы. 25 августа. Kazakhstan Today - Глава Республиканского научно-практического центра психического здоровья Министерства здравоохранения РК Николай Негай на брифинге в РСК дал алматинцам ряд рекомендаций о том, как жить в условиях пандемии коронавируса, передает Kazakhstan Today.

По словам спикера, сейчас в обществе наблюдаются негативные реакции, которые в целом были ожидаемы: отрицание, агрессия, избегание и подозрительность - и основная проблема в том, что эти негативные реакции могут способствовать распространению инфекции и приводить к более длительным и серьезным расстройствам.

На помощь могут прийти специальные методики управления стрессом, которые могут применяться самим человеком: повышать свою психологическую устойчивость с помощью релаксации, управления дыханием и так далее. Также своевременное получение ответов на вопросы о психологическом состоянии, о том, что творится в целом, поскольку, когда что-то не находится под нашим контролем, мы начинаем терять самообладание и домысливать. Чтобы этого не было, надо получить ответы на четко поставленные вопросы", - сказал Николай Негай.

Он призвал горожан соблюдать правила, которые рекомендует ВОЗ.

Во-первых, надо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать руки. Во-вторых, внутренняя дисциплина, то есть это соответствующий режим дня, соответствующее питание, физическая активность, которая необходима, чтобы не нарушать пространство других. В целом мы уже с этим живем. Организм человека - самый приспособленный организм, и мы приспосабливаемся к измененным условиям жизни. Это не должно являться стрессом. Мы должны понимать, что и как происходит, и соответственно с этим жить", - сказал он.

Как сообщили в РСК, сейчас в Алматы совместно с управлением общественного здоровья Алматы, специалистами в области психического здоровья при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) подготовлена платформа covid-19.mentalcenter.kz, где можно будет получить всю информацию, задать вопрос, самостоятельно обучиться техникам борьбы со стрессом, получить бесплатную онлайн консультацию. На сегодняшний день услуги оказывает 61 специалист и 6 супервизоров республиканского уровня.

Ресурсы психологической и психотерапевтической поддержки населения: covid-19.mentalcenter.kz, YouTube канал - Mentalcenter QAZAQSTAN при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане.

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