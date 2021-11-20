Какая погода ожидает казахстанцев в выходные

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НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Кызылординской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской и Актюбинской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации синоптиков, 20 ноября на севере Кызылординской области сохранится туман. Ночью на юго-западе, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается юго-западный ветер 15-20 метров в секунду.

Ночью 20 ноября на западе Карагандинской области ожидается туман, ветер восточный, юго-восточный. Днем на западе и юге области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 20 ноября на севере Акмолинской области ожидается низовая метель, ветер юго-западный, южный. На севере и востоке области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Днем 20 ноября на северо-западе Актюбинской области ожидается низовая метель, гололед, ветер юго-восточный, южный. На северо-западе и севере области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.