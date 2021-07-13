Какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие трое суток

НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие трое суток - 13-15 июля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На погоду большей части республики будет оказывать свое влияние циклон и связанные с ним фронтальные разделы. Ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди, на северо-западе, севере, в центре и на востоке сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом, шквалом и порывистым ветром", - сообщает РГП "Казгидромет".

На западе температура воздуха ночью составит 12-22 градуса тепла, днем - 25-35 градусов, на севере, северо-западе республики температура воздуха ночью ожидается 7-20 градусов выше нуля, в дневное время столбики термометров достигнут отметок от +12 до +28 градусов. В центре и на востоке страны температура воздуха ночью - 8-20 градусов тепла, днем от +15 до +28 градусов, на юге и юго-востоке Казахстана ночная температура составит 12-23 градусов тепла, дневная - от +25 до +32 градусов.

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