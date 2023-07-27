Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник

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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, востоке, юго-востоке Казахстана ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на западе с выпадением града.





По республике ожидается усиление ветра. На остальной территории республики ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".





На большей территории Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской областей, в области Улытау сохраняется сильная жара, на большей территории Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на севере, западе Акмолинской области, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара, на юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областей сохраняется очень сильная жара, на юге Костанайской области ожидается очень сильная жара.





На большей территории Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской областей, на юге, западе, севере, в пустынных районах Туркестанской области, на юге, севере Атырауской области, на юге Костанайской, Карагандинской областей, области Улытау, области Жетысу, на юге, юго-востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на большей территории Северо-Казахстанской области, на севере, в центре Алматинской области, на северо-западе, востоке, юге Павлодарской области, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





На большей территории области Жетысу, Акмолинской области, на севере области Абай, на юге, западе Восточно-Казахстанской области, на юге, востоке Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, в северной половине Костанайской области, на западе, севере Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность.





В Алматы: переменная облачность, без осадков, +28, +30 °C, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.





В Астане: переменная облачность, без осадков, +31, +33 °C, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.





В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +35, +37 °C, скорость ветра - 8-13 метров в секунду.