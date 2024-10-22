Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник

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Актобе. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Хромтауского и Мугалжарского районов Актюбинской области выявила в дошкольных учреждениях факты растраты бюджетных средств в сумме свыше 240 млн тенге, - Прокуратура Хромтауского и Мугалжарского районов Актюбинской области выявила в дошкольных учреждениях факты растраты бюджетных средств в сумме свыше 240 млн тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.





Бюджетные средства присваивались через премирование работников путем необоснованных завышений бюджетных заявок. Бесконтрольно вносились изменения, в том числе завышение сумм в приказы на премирование заведующих. Схемы присвоения осуществлялись путем перечисления зарплаты сверх установленной нормы, дублирования переводов, фиктивных командировочных", - проинформировали в прокуратуре.





Кроме того, один из бухгалтеров некоторым работникам незаконно начисляла завышенные зарплаты, двойные отпускные и командировочные на общую сумму свыше 24 млн тенге. Эти же суммы без каких-либо обоснований переводились на личные счета бухгалтера либо заведующей детского сада.





Мерами районных прокуратур в отношении экс-руководителя районного отдела образования, трех заведующих и четырех бухгалтеров детсадов начаты досудебные расследования. Также расследование проводит Антикоррупционная служба.