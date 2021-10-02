Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу

НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 1 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Большая часть территории РК все еще будет под влиянием ложбины уходящего циклона, за исключением западных и южных регионов, которые уже под властью северо-западного антициклона, который смещается с районов Москвы. На севере, северо-западе, в центре и в горных районах юго-востока страны пройдут осадки в виде дождя и снега, которые будут сопровождаться гололедными явлениями. На юге и севере страны ожидается усиление ветра, ночные и утренние часы - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
По данным синоптиков, в Нур-Султане ожидаются осадки, температура днем составит +6+8 градусов, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.
В Алматы сегодня ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +13+15 градусов. Скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
Ночью и утром в южной половине Акмолинской области ожидаются гололед, туман, на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Утром и днем на северо-востоке, востоке Костанайской области ожидается гололед, ночью и утром на северо-западе, западе области туман.
В Северо-Казахстанской области днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юго-востоке области порывы 23 метра в секунду.
На западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью на востоке, днем на севере Павлодарской области ожидается туман.
Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед, ночью и утром на севере - туман.
На юге, востоке Алматинской области усиление ветра до 17-22 метров в секунду.
В горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства
В Алматы отметили 80-летие битвы за Москву
02.10.2021, 14:04 29620
АЛМАТЫ. 2 ОКТЯБРЯ - В Алматы отметили 80-летие битвы за Москву, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В память о битве за Москву, которая началась 30 сентября 1941 года, в Алматы при участии внучек легендарного Ивана Панфилова Айгуль и Алуы Байкадамовых, ветеранов города и представителей дипломатической миссии России возложены цветы к Монументу Славы и стеле "Москва". Участники акции почтили память героических предков, сообщили в представительстве Россотрудничества в Казахстане.
В эту памятную дату также в Алматы первоклассники Lakeview school Almaty прошли посвящение в юные панфиловцы, присоединившись к международному движению "Нас миллионы панфиловцев". Руководство школы уделяет огромное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения и противодействую фальсификации фактов истории Второй мировой войны.
Мы считаем, что дети должны знать и помнить не только 9 Мая, когда идут красивые парады на больших площадях в различных странах. Они также должны знать, что война - это сложно, это горе, это разлуки, труд женщин и детей. Нам важно акцентировать их внимание на том, что, несмотря ни на какие границы и национальности, наши деды и прадеды защищали наш общий дом", - отметила заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Казахстане Татьяна Барышникова.
В Россотрудничестве отметили, что навсегда вписаны в историю имена панфиловцев, подольских курсантов, бойцов народного ополчения и обычных граждан, которые героически защищали Москву. Под командованием генерала Ивана Панфилова бойцы 316-й стрелковой дивизии в ходе ожесточенных боев уничтожили в общей сложности до 9000 немецких солдат и офицеров, более 80 танков и другой техники противника.
Токаев прокомментировал 30-летние полета Тохтара Аубакирова в космос
02.10.2021, 13:41 35020
НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Со дня исторического полета первого космонавта-казаха прошло 30 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
30 лет назад с Байконура отправился в исторический полет первый казах-космонавт Тохтар Аубакиров. Это событие положило начало реализации программы космических исследований Казахстана. Сегодня освоение космоса служит интересам нашего народа и нашей национальной экономики", - написал президент РК Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
Неустойчивая погода с осадками ожидается в субботу в Казахстане
02.10.2021, 09:36 72280
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Неустойчивая погода с осадками ожидается в субботу на большей части территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты по-прежнему сохранит свое влияние на восточную половину Казахстана, где ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), в горных районах юго-востока временами сильные осадки, усилится ветер. Западная половина Казахстан окажется под властью обширного европейского антициклона", - сообщает Казгидромет.
На севере, северо-востоке Костанайской области утром ожидаются туман, гололед, низовая метель, на севере, северо-востоке области усилится ветер до 15-20 метров в секунду. На западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, на востоке области ветер до 15-20 метров в секунду.
В горных районах Туркестанской, на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В северной половине Восточно-Казахстанской, на севере и востоке Карагандинской областей ожидаются туман, гололед, в северной половине и на юге Восточно- Казахстанской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В южной части и в горных районах Алматинской, Жамбылской областей усилится ветер до 15-22 метров в секунду, утром на севере и в горных районах ожидается туман.