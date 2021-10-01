Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Жамбылской, Алматинской, Мангистауской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане ночью и утром 1 октября ожидаются туман, гололед.

1 октября, ночью и утром, в южной половине Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 1, сутки 2, ночью 3 октября на юго-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег). В горных районах ожидается туман. Сутки 1-2, ночью 3 октября на юго-западе и в горных районах области ожидается ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, 15-20 метров в секунду.

1 октября на юге и востоке Алматинской области ожидаются ветер западный, порывы 17-22 метра в секунду.

Ночью 1-3 октября на севере Мангистауской области ожидается заморозки до 3 градусов.

Ночью 1 октября на севере Кызылординской области ожидаются заморозки 3 градуса.

Утром и днем 1 октября на северо-востоке, востоке Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на северо-западе, западе области ожидается туман

Ночью 1 октября на севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере области ожидается туман.

1 октября ночью на востоке, днем на севере Павлодарской области ожидается туман.

Днем 1 октября в Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный, северо-западный, 15-20 метров в секунду, на юго-востоке области порывы 23 метра в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства