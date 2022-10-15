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Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу

14.10.2022, 08:30 27876
Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков.
 

Лишь на западе, северо-западе, севере страны под влиянием циклона из районов Черного моря пройдут дожди. На северо-западе, севере, юго-востоке республики ожидается усиление ветра, на западе - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Алматы ожидается переменная облачность, +20 - +22 градуса, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Астане - переменная облачность, +17 - +19 градусов, скорость ветра 5-10 метров в секунду.
 

новости по теме

Токаев выразил соболезнования президенту Турции в связи с гибелью шахтеров

15.10.2022, 14:45 2036
Токаев выразил соболезнования президенту Турции в связи с гибелью шахтеров
Фото: Associated Press
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате взрыва на угольной шахте в провинции Бартын, сообщает Акорда.
 

В этот трудный момент, разделяя скорбь в связи с произошедшей трагедией, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих родных и близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.

 
Напомним, вчера вечером на государственном руднике TTK Amasra Muessese Mudurlugu в городе Амасра произошел взрыв.

На данное время известно о 28 погибших шахтерах.
 

На западе Казахстана пройдут сильные дожди

15.10.2022, 09:39 6436
На западе Казахстана пройдут сильные дожди
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики обещают дожди на западе и северо-западе страны, сообщает РГП "Казгидромет".
На остальной территории республики сохраняется погода без осадков. На юго-востоке республики ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе и севере - туман.
15 октября днем на севере Мангистауской области ожидается сильный дождь.
На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей ожидается туман.
На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области днем 16 октября и в течение суток 17 октября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, 17 октября - с порывами до 23 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в четырех областях

14.10.2022, 21:30 15926
Штормовое предупреждение объявили в четырех областях
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY – Непогода ждет жителей Мангистауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 15 октября днем на севере Мангистауской области ожидается сильный дождь.
 
15 октября ночью и утром на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
15 октября ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.
 
Днем 16, сутки 17 октября на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, 17 октября порывы 23 метра в секунду.
 
Ранее синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на 15-17 октября.
 

Путин предложил создать в СНГ научно-исследовательскую лабораторию

14.10.2022, 17:03 19701
Путин предложил создать в СНГ научно-исследовательскую лабораторию
Фото: unsplash.com
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин предложил подумать о создании научно-исследовательской лаборатории в рамках Содружества Независимых Государств.
 
Выступая на саммите "Россия - Центральная Азия", российский лидер отметил, что еще одним важным вопросом является совершенствование взаимодействия в сфере биологической и санитарной безопасности, сообщает РИА Новости.
 

Пандемия отчетливо подтвердила востребованность разработки на региональном уровне комплексной системы мер, способных обеспечить здоровье и благополучие наших граждан, а также укрепить технологическую независимость государств в регионе. Следовало бы, например, подумать над возможностью создания научно-исследовательской лаборатории инфраструктуры СНГ", - сообщил Владимир Путин.

 
Напомним, в Астане проходит первый в истории саммит в формате "Россия - Центральная Азия".
 

ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Архитектор назвала снос VIP-терминала варварством

14.10.2022, 14:09 22501
ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Архитектор назвала снос VIP-терминала варварством
Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Архитектор, урбанист, консультант по развитию территорий Жанна Спунер прокомментировала планируемый снос старого здания VIP-терминала в Алматы, назвав такое решение варварством.
 

Сносить историческое здание аэропорта (бывший VIP-терминал) - первую общественную постройку в Алматы считаю недопустимым. В цивилизованном мире такое варварство было бы уголовно наказано", - заявила архитектор.

 
Специалист уверена, что снос старого здания аэропорта обойдется дороже, чем это представляется. Это совсем не дешевое решение, а как раз наоборот, самое дорогое и самое неразумное.
 

Если мы хотим развивать туризм в Казахстане, нужно понимать - туристам в первую очередь интересна среда и архитектура, и лишить город исторического, градообразующего здания - так себе решение с точки зрения здравого смысла. Здание само по себе имеет туристическую привлекательность и при правильной реставрации может стать интересным туристическим объектом", - продолжает Спунер.

 
По ее словам, нынешнее здание аэропорта Алматы не представляет никакой исторической и архитектурной ценности, не отвечает функциям современного аэропорта, с ним можно было бы без сожаления расстаться. На этом месте необходимо проектировать качественный и эффектный аэропорт, только то, что представлено в проекте не отвечает этим критериям.
 

В данный момент вижу только одно соломоново решение - объявить международный конкурс на разработку фасадов, интерьера и благоустройства на уже разработанный компанией проект, с целью улучшения его эстетической привлекательности. При обязательном сохранении исторического VIP-терминала и его интеграции с новым зданием", - предложила эксперт.

 
Напомним, в начале августа стало известно, что в Алматы за счет средств крупного инвестора строится новый терминал международного аэропорта.
 
По словам руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Берика Солтанбаева, новый терминал позволит увеличить пропускную мощность аэропорта с нынешних 2,5 миллиона пассажиров в год до 14 миллионов.
 

Общая стоимость проекта составляет 90 млрд тенге. Срок реализации запланирован на 2024 год", - сказал Берик Солтанбаев.

 
Позже общественники выразили несогласие с данным решением. В Алматы был проведен ряд общественных консультаций по вопросу строительства нового международного терминала и судьбы VIP-терминала. На публичных слушаниях общественники детально оценивали окончательный вариант расширения аэропорта.
 
Кроме того, известный экономист и энергетик - бывший глава корпорации KEGOC Асет Наурызбаев провел одиночный пикет перед зданием отеля Ritz-Carlton, где проходили третьи общественные слушания.
 
В октябре пресс-служба Международного аэропорта Алматы сообщила, что пристройку к старому зданию VIP-терминала снесли.
 

Была снесена пристройка к старому зданию VIP-терминала. Сейчас идет бережный перенос ключевых архитектурных элементов основного здания", - заявили в пресс-службе аэропорта.

 

Врачи отмечают сезонный подъем заболеваемости ОРВИ в Алматы

14.10.2022, 13:21 23991
Врачи отмечают сезонный подъем заболеваемости ОРВИ в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы за прошедшую неделю зарегистрировано 28 586 случаев ОРВИ, большая часть заболевших - дети, сообщил на брифинге региональной службы коммуникаций руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Қасымхан Алпысбайұлы.
 

В городе циркулируют вирусы острых респираторных вирусных инфекций: риновирусы, РС вирус, вирус парагриппа, сезонный коронавирус", - отметил глава департамента.

 
Он отметил, что в предстоящий эпидемический сезон будут циркулировать субтипы вируса типа A (H1N1), A (H3N2) и B, которые включены в состав вакцины на 2021/2022 эпидсезоне. Поэтому наиболее эффективным методом профилактики гриппа является своевременная вакцинация.
 

Вирус гриппа ежегодно мутирует, поэтому прививку против гриппа необходимо получать ежегодно в предэпидемический сезон в октябре-ноябре только вакциной текущего года производства", - рекомендует главный санитарный врач Алматы.

 
По его словам, в этом году на средства местного бюджета для вакцинации лиц группы риска закуплена трехвалентная противогриппозная вакцина "Гриппол Плюс" российского производства в количестве 130 000 доз, содержащая штаммы против гриппа предстоящего сезона. Кроме того, ожидается дополнительная поставка 80 тысяч доз данной вакцины. Таким образом, общее количество закупленной вакцины в текущем предэпидемическом сезоне составит 210 тысяч доз.
 
После прививки иммунитет формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона (до 1 года). К слову, безопасные и эффективные вакцины доступны и используются уже более 60 лет, отметил санврач.  
 
На сегодняшний день прививки против гриппа получили свыше 125 тысяч алматинцев.
 

Похолодание и осадки прогнозируют казахстанские синоптики в выходные дни

14.10.2022, 12:29 24876
Похолодание и осадки прогнозируют казахстанские синоптики в выходные дни
Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на 15-17 октября.
 

С влиянием ложбины циклона и прохождением атмосферных фронтов в выходные дни на большей части страны пройдут дожди, в северных регионах осадки в виде дождя и снега. Затем с вторжением антициклона из районов Атлантики ожидается постепенное понижение температуры воздуха и к началу новой недели прекращение осадков. На юго-восток страны атмосферные фронты принесут дожди лишь к концу этой недели", - информирует РГП "Казгидромет".

 
По республике ожидаются усиление ветра, на востоке, севере и западе страны - туманы, на севере - гололед.
 
На западе Казахстана ночью ожидается понижение до 3 мороза - 10 тепла, днем воздух прогреется до 8-15, на юго-западе - 20 тепла.
 
На севере, в центре страны прогнозируется понижение температуры в ночные часы до 3 мороза - 8 тепла, днем до 5-14 тепла.
 
На востоке страны - ночью 5 мороза - 8 тепла, днем понижение до 10-21 тепла.
 
На юге республики температура понизится ночью до 0-11 тепла, днем - до 15-23 тепла.
 
На юго-востоке ночью основной фон составит 3-12 тепла, в горных районах - 5 мороза - 3 тепла, днем - понижение до 7-20 тепла.
 

Бывший главный редактор "Казахстанской правды" Татьяна Костина ушла из жизни

14.10.2022, 12:14 25611
Бывший главный редактор "Казахстанской правды" Татьяна Костина ушла из жизни
Фото: Facebook/Aida Balayeva
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - О кончине журналиста Татьяны Костиной сообщила заместитель главы администрации президента Казахстана Аида Балаева.
 

С прискорбием узнала о том, что не стало ветерана казахстанской журналистики Татьяны Костиной", - написала Балева в Facebook.

 
Татьяна Костина прошла большой профессиональный путь. С 2003 по 2017 годы была главным редактором "Казахстанской правды".
 
Балаева отметила, что она пользовалась безграничным авторитетом среди коллег, "была преданным делу профессионалом и талантливой личностью".
 

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