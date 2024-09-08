Какая погода ожидается в Казахстане в воскресенье

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Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана 8 сентября пройдут дожди с грозами, на востоке, юго-востоке страны ночью ожидаются осадки в виде дождя и снега. Об этом сообщили синоптики Казгидромета.





На западе, в центре республики антициклон по-прежнему сохранит погоду без осадков. По РК ожидается усиление ветра, на севере, востоке в ночные и утренние часы ожидается туман.





Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области сохранятся заморозки 2 градуса.





В большинстве областей сохраняется высокая пожарная опасность.





В Астане завтра синоптики прогнозируют облачную погоду, без осадков, температура воздуха днем составит плюс 15-17 °C.





В Алматы: облачно, без осадков, температура воздуха - плюс 21-23 °C.





В Шымкенте: облачно, без осадков, температура воздуха - плюс 23-25 °C.