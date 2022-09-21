Какая погода ожидается в Казахстане во вторник

АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - Большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, в горных районах юго-востока страны сохраняются дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, в восточной половине Карагандинской области, на юге, востоке Улытауской, Актюбинской областей, на севере, в центре Алматинской области, на северо-западе, севере, востоке Абайской области, на севере Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На юге Костанайской области, в центре Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность.
Ночью на востоке, в центре Акмолинской области, на севере, востоке Карагандинской области, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области, на западе Абайской области сохраняются заморозки 1-3 градуса.