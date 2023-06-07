06.06.2023, 08:18 50506
Какая погода ожидается в Казахстане во вторник
Рассказать друзьям
Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди с грозами, на западе страны сильные.
Лишь на юге, востоке республики сохраняется погода без осадков. По республике сохраняется усиление ветра, на западе ожидается град, ночью и утром на юго-западе - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
На юго-западе Акмолинской области, на юге Улытауской, Карагандинской областей ожидается очень сильная жара.
В Акмолинской, Туркестанской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Улытауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Жамбылской областях, области Жетысу, в северной половине Алматинской области, на севере, востоке Атырауской области ожидается сильная жара.
В Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Абайской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской областях, области Жетысу, на востоке, севере Атырауской области, на северо-западе Восточно-Казахстанской области, на западе, юго-востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Туркестанской, Актюбинской областях ожидается высокая пожарная опасность.
В Астане: дождь, +36, +38 °C, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +32, +34 °C, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
В Шымкенте: ясно, +37, +39 °C, скорость ветра - 5-10 метров в секунду.
новости по теме
07.06.2023, 09:12 9416
В Астане аферисты выманили у пенсионерки 16 млн тенге
Рассказать друзьям
Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Аферисты выманили у жительницы столицы денежные средства в размере 16 млн тенге, сообщив по телефону, что ее дочь находится в полиции, а для решения проблемы нужно срочно отправить деньги, сообщает Polisia.kz.
69-летняя женщина рассказала, что около полуночи на домашний телефон позвонила девушка и плачущим голосом сообщила: "Мама, я попала в аварию и нахожусь в полиции, чтобы решить проблемы, мне нужны деньги". Затем трубку взял мужчина и, представившись полицейским, проинструктировал ее, что сейчас к ней приедет коллега и заберет денежные средства. На вопрос, сколько нужно денег для решения вопроса, ответили - отдать все, что есть. Пожилая женщина, не разобравшись, стала собирать деньги. Пенсионерка насчитала 16 млн тенге, которые собирала для совершения хаджа в Мекку. Но подумав, что безопасность дочери важнее, передала их прибывшему мужчине. После, опомнившись и поняв, что дочь в порядке, женщина обратилась в полицию.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен 26-летний мужчина, который прибыл в качестве курьера и взял деньги у женщины. Он признался, что за услугу "курьера" ему полагалось 10% от общей суммы.
С похожим заявлением в полицию обратилась 54-летняя женщина, которая также стала жертвой обмана. По аналогичной схеме ее обманули неизвестные и присвоили 2 млн 650 тысяч тенге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен 20-летний молодой человек. Он водворен в изолятор временного содержания департамента полиции Астаны.
По данным фактам проводится досудебное расследование. Злоумышленники водворены в изолятор временного содержания города. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы", - сказал начальник УКП ДП Астаны Дастан Калиев.
07.06.2023, 08:51 10471
Стали известны подробности по делу о похищении 8-летней школьницы в Алматинской области
"Купил чупа-чупс и пепси, целовал в лицо"
Рассказать друзьям
Алматы. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Стали известны новые подробности резонансного дела о похищении школьницы в селе Каргалы Алматинской области.
8-летняя девочка рассказала корреспондентам телеканала Almaty.tv, что подозреваемый в состоянии опьянения домогался ее и вместе с ней хотел снять номер в гостинице. Сейчас всю хронологию случившегося пытаются восстановить следователи. По факту возбуждено уголовное дело.
По словам школьницы, незнакомый мужчина насильно усадил ее в такси, когда она шла в музыкальную школу в селе Каргалы.
Он меня взял за руку и повел за собой. Мне было страшно сбежать, мы далеко уехали, и я не знала, что делать. Он сказал, его зовут Руслан и что его дочка тоже учится в музыкальной школе. Сказал, что он меня туда отвезет. Купил чупа-чупс и пепси, целовал в лицо, когда мы были в такси, я побоялась сказать что-то таксисту", - рассказала школьница.
Оказалось, что сначала подозреваемый вместе с девочкой зашел в одну из придорожных гостиниц. Там он пытался снять номер. Однако денег не хватило. К тому же сотрудники заведения заметили, что мужчина пьян, и попросили покинуть мотель. После неудачной попытки уединиться с ребенком похититель направился в село Жибек Жолы, что в нескольких десятках километрах от Каргалы. Похититель пытался найти другое такси и зашел в первый попавшийся дом, возле которого была припаркована машина. К счастью, его встретила местная жительница Куляш Тенельбаева, которая и спасла школьницу от незнакомца. Ей девочка успела сказать, что мужчина рядом с ней - не отец, и попросила помощи.
Этот мужчина просил довезти их до Узынагаша, я сразу почувствовала неладное. Сначала девочка просто пристально смотрела на меня, потом подбежала и спряталась за мной, начала кричать. Я очень испугалась. Достала телефон, начала снимать пьяного мужчину, чтобы хоть как-то защититься. Больше всего я переживала за девочку", - рассказала подробности того дня жительница села Жибек Жолы Куляш Тенельбаева.
От шока не может отойти и мать второклассницы. Со слов женщины, обычно она сама отводит детей в школу, но в тот день такой возможности не было - в их семье воспитываются трое детей, скоро на свет появится четвертый.
Дочь вышла из дома к 9 часам утра. Через какое-то время я позвонила в школу, там мне сказали, что она еще не пришла. Я сразу позвонила мужу, и мы начали ее искать. Мы благодарны Куляш тате за то, что она спасла нашу девочку. Мы требуем наказать похитителя по всей строгости закона", - заявила мать пострадавшей Рима Халмуратова.
36-летнего подозреваемого уже задержали. В полиции пока завели уголовное дело по статье "Похищение человека".
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Жамбылского района по статье 125 УК РК. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый 1987 года рождения, являющийся уроженцем Республики Узбекистан. В порядке, установленном в законодательстве, задержанный взят под стражу", - сообщил официальный представитель областного департамента полиции Ернар Сайдильдин.
Сейчас со школьницей работают психологи. Поскольку, по словам матери, второклассница испытала сильный страх и стресс.
07.06.2023, 08:08 12811
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в среду
Рассказать друзьям
Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут кратковременные дожди с грозами, на северо-западе страны сильные.
Лишь на западе, юге, востоке республики сохраняется погода без осадков. По республике сохраняется усиление ветра, на юго-западе, северо-западе ожидается град, на западе пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".
На северо-западе Павлодарской, Абайской, Восточно-Казахстанской областей ожидается очень сильная жара.
В Акмолинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Улытауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Жамбылской областях, на юге, востоке Актюбинской области, на юго-востоке Костанайской области сохраняется, в Алматинской области и области Жетысу ожидается сильная жара.
В Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской областях, на востоке, севере Атырауской области, на северо-западе Абайской, Восточно-Казахстанской областей, на западе, юго-востоке Актюбинской области, на севере Алматинской области и области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: переменная облачность, без осадков, +36, +38 °C, скорость ветра - днем 9-14 метров в секунду.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +34, +36 °C, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +37, +39 °C, скорость ветра - 5-10 метров в секунду.
06.06.2023, 12:47 39806
Кульгинов прокомментировал проблему нехватки воды в столице
Рассказать друзьям
Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьер-министр Алтай Кульгинов в кулуарах правительства прокомментировал журналистам ситуацию с водоснабжением в Астане.
Проблемы дефицита воды имеются в некоторых районах столицы, но не во всех... Мы построили дополнительный водовод по обеспечению предыдущих насосных станций. Этот трубопровод тоже уже завершен. По информации акимата, буквально в июне они дадут дополнительную воду", - сказал он.
Он отметил, что в городе идет большая урбанизация, многие жители переезжают в столицу, поэтому нужно решать вопрос водоснабжения.
Чтобы в перспективе не было проблем, нужно подпитку обеспечить Астанинского водохранилища. Это первый вопрос. Второе - этот водовод надо очень быстро начинать и построить в ближайшее два-три года", - сказал Кульгинов.
06.06.2023, 10:46 45381
В работе спецЦОНов Казахстана произошел сбой
Идут работы по устранению неполадок
Фото: Kolesa.kz
Рассказать друзьям
Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированных центрах обслуживания населения Казахстана произошел сбой, сообщили в в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
Доводим до вашего сведения, что в связи техническим сбоем на стороне КАП МВД РК приостановлено оказание государственных услуг во всех СпецЦОНах страны", - сказано в сообщении госкорпорации.
Специалисты ведут работу по устранению неполадок.
06.06.2023, 09:39 47141
Возобновлено авиасообщение между Алматы и Ашхабадом
Рассказать друзьям
Алматы. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с туркменской стороной проработан вопрос возобновления авиасообщения между Казахстаном и Туркменистаном. Об этом сообщили в пресс службе МИИР РК.
Авиакомпания "Туркменистан" со 2 июня 2023 года возобновила регулярные пассажирские полеты между двумя странами. Перевозки выполняются по маршруту Алматы - Ашхабад с частотой 1 рейс в неделю по пятницам на воздушных судах типа "Боинг-737".
Возобновление авиасообщение будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами", - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что узбекистанский лоукостер запускает рейсы в Казахстан.
06.06.2023, 09:19 47806
В Антикоре намерены начать досудебное расследование в отношении Мухамедиулы по факту клеветы
Решается вопрос о начале досудебного расследования
Рассказать друзьям
Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве РК по противодействию коррупции сообщили о намерении начать досудебное расследование в отношении Арыстанбека Мухамедиулы по факту клеветы.
В некоторых СМИ, социальных сетях и мессенджерах распространяется информация и видеоролик с судебного процесса в отношении бывшего министра культуры и спорта Мухамедиулы А. о якобы принуждении сотрудниками Антикоррупционной службы переписать отель "Дипломат" на третьих лиц и возместить ущерб в сумме 111 млн тенге. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - сообщили в Антикоре.
В ведомстве отметили, что "Мухамедиулы обвиняется в хищении 221 млн тенге, его причастность подтверждена собранными доказательствами, квалификация деяний согласована с органами прокуратуры. Итоговая оценка его действиям будет дана судом".
Между тем в ходе следствия в целях смягчения ответственности им частично возмещен ущерб в сумме 111 млн тенге, которые обращены в доход государства. Кроме того, в настоящее время завершено следствие по дополнительному эпизоду в отношении самого Мухамедиулы, подозреваемого в рейдерском захвате отеля "Дипломат". В этой связи подсудимым Мухамедиулы по указанным обстоятельствам представлена ложная информация в целях уклонения от ответственности путем введения в заблуждение суда и общественности. Решается вопрос о начале досудебного расследования по факту клеветы", - проинформировали в Антикоррупционной службе.
В ведомстве призывают граждан доверять только объективным данным из официальных источников.
05.06.2023, 14:04 76701
Ветинспектора, разрешавшего торговать мясом без документов, оштрафовали в Петропавловске
Рассказать друзьям
Петропавловск. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске ветеринарного инспектора, разрешавшего предпринимателям торговать на рынке мясом без разрешительных документов, оштрафовали на 5 миллионов тенге.
С февраля по март 2023 года главный специалист Петропавловской городской территориальной инспекции Жанарбек Бусурманов систематически получал взятки от предпринимателей, осуществляющих оптовый закуп и розничную реализацию мяса на городских рынках "Привокзальный" и "Дария" без соответствующих сопроводительных ветеринарных документов", - сообщает "Петропавловск.news".
Приговором Петропавловского городского суда ветинспектора оштрафовали на 5,2 млн тенге.
В антикоррупционном ведомстве отметили, что подобная деятельность стала возможной из-за отсутствия должного контроля и попустительства со стороны ответственных лиц территориальной инспекции. Ее руководитель Акпан Кусаинов получил строгий выговор.
В информации подчеркивается, что вся деятельность ветинспекторов должна фиксироваться на видеорегистраторы. Однако оснащение видеорегистраторами всех 5 инспекторов на 7 рынках Петропавловска состоялось только после рассмотрения уголовного дела.
Теперь руководству территориальной инспекции предстоит провести мониторинг видеозаписей, произведенных в рамках государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, на предмет соблюдения госинспекторами требований антикоррупционного законодательства и норм Этического кодекса государственных служащих", - пишет сайт.
Стоит отметить, что в области регулярно происходят вспышки заболеваний крупного рогатого скота.
Так, в прошлом году в одном из сел СКО ввели карантин из-за вспышки бруцеллеза.
До этого, в апреле, в Тимирязевском районе СКО произошел падеж скота от неизвестной инфекции.
Ранее председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
Для справки:
Бруцеллез является бактериальной болезнью, вызываемой разными видами бруцелл, которые инфицируют в основном крупный рогатый скот, свиней, коз, овец. Инфицирование человека возможно только от животного.
Бруцеллы могут находиться не только в организме животных, но и на их шерсти, в молоке и даже в замороженном мясе, а также в почве, куда попадают с фекалиями животных.
Бактерия превосходно адаптирована к неблагоприятным условиям, сохраняя жизнеспособность при низких температурах и в отсутствии влаги от полутора месяцев до полугода. Однако она в течение получаса гибнет при нагреве до 60°С, а при кипячении уничтожается мгновенно. Поэтому употребление в пищу животных продуктов после термической обработки полностью безопасно", - пишет сайт "Медицина".
Болезнь вызывает гриппоподобные симптомы, включая лихорадку, слабость, недомогание и потерю веса.
Основная опасность которой заключается в негативном воздействии токсина, выделяемого бактериями, на органы и системы человека. Наиболее частыми осложнениями являются эндокардит - основная причина смертности от этой инфекции, артрит, приводящий к деформации суставов и костей, воспаление репродуктивных органов, печени и селезенки, а также инфекции нервной системы", - говорится в информации.
Для лечения болезни используются антибиотики, симптоматические средства, витамины, глюкокортикоиды, иммуностимуляторы, растворы для дезинтоксикации и другие препараты. Продолжительность лечения составляет около 6 недель.
Читаемое
06.06.2023, 08:18Какая погода ожидается в Казахстане во вторник 06.06.2023, 09:1947021В Антикоре намерены начать досудебное расследование в отношении Мухамедиулы по факту клеветы 06.06.2023, 09:3946356Возобновлено авиасообщение между Алматы и Ашхабадом 06.06.2023, 10:4643706В работе спецЦОНов Казахстана произошел сбой 06.06.2023, 12:4739021Кульгинов прокомментировал проблему нехватки воды в столице 31.05.2023, 10:15145141Сотрудница "АлматыЭнергоСбыт" присваивала деньги потребителей из трех сел 31.05.2023, 18:08139606Суд Англии продлил постановление о заключении под стражу Аблязова 31.05.2023, 17:05138731Дело Кайрата Сатыбалдыулы: $14 млн возвращены в доход государства 31.05.2023, 20:1713160615-летняя жительница Петропавловска совершила суицид, спрыгнув с крыши 31.05.2023, 19:41123641В Шымкенте подростки спасли 6-летнего малыша 15.05.2023, 17:35506606Алматинцы жалуются на кражу оградок с кладбища 08.05.2023, 16:33322281Офицеры Минобороны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны 08.05.2023, 13:40307676В Алматы часть зданий на день отключат от горячей воды 08.05.2023, 09:15283346Токаев присвоил звание "Халық қаһарманы" ветеранам Великой Отечественной войны 08.05.2023, 13:14Дикари, надо посадить каждого, кто виновен - в соцсетях требуют наказать напавших на защитников девушки в Алматы275596Дикари, надо посадить каждого, кто виновен - в соцсетях требуют наказать напавших на защитников девушки в Алматы
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
МЦРИАП заявляет, что Казахстан против отмены роуминга в странах ЕАЭС. Считаете ли вы, что отмена роуминга в интересах казахстанцев?