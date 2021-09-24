Какая погода ждет казахстанцев в четверг, рассказали синоптики

НУР-СУЛТАН. 23 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 23 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На западе, юго-западе и севере, а также в горных районах юго-востока РК под влиянием фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди, на юго-западе и в горных районах юго-востока страны с грозами, на севере - небольшие осадки (преимущественно в виде дождя). На остальной территории республики ожидается погода без осадков. На западе, юго-западе и в горных районах юго-востока ожидается усиление ветра, на западе и юго-западе - с пыльной бурей, на севере, северо-западе, юго-западе республики - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

На западе и в центре Мангистауской области ожидается гроза, ночью и утром на побережье туман, днем на северо-востоке области усиление ветра с пыльной бурей до 15-20 метров в секунду.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на северо-западе и в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на юго-востоке Атырауской области ожидается пыльная буря, ночью на юге и в центре, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, юго-западе Западно-Казахстанской области, днем на юге и западе Актюбинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере и западе Павлодарской области, ночью и утром на севере, северо-западе Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью на севере, в горных и предгорных районах Алматинской, Жамбылской областей на поверности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Алматинской областей, на юге Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





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