Система Orphus

В семи областях объявили штормовое предупреждение

22.09.2021, 21:21 5104
В семи областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Актюбинской, Мангистауской, Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 23 сентября в Актюбинской области ветер восточный, юго-восточный, днем на юге и западе области порывы 15 метров в секунду.
 
23 сентября на западе и в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на побережье туман. Днем на северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на северо-востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
23 сентября ночью и утром на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидается туман.
 
Днем 23 сентября на юго-востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ночью на юге и в центре, днем на большей части области ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
23 сентября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, на юге, юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
23 сентября в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
23 сентября на севере, западе Павлодарской области ожидается туман. 
 
Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 23-25 сентября.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая