В семи областях объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Актюбинской, Мангистауской, Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 23 сентября в Актюбинской области ветер восточный, юго-восточный, днем на юге и западе области порывы 15 метров в секунду.

23 сентября на западе и в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на побережье туман. Днем на северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на северо-востоке области 15-20 метров в секунду.

23 сентября ночью и утром на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидается туман.

Днем 23 сентября на юго-востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ночью на юге и в центре, днем на большей части области ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

23 сентября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, на юге, юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

23 сентября в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

23 сентября на севере, западе Павлодарской области ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 23-25 сентября.

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